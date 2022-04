Vlada vztrajno ignorira pomladansko napoved gospodarskih gibanj

Premier Janez Janša , finančni minister Andrej Šircelj in delegacija SDS se je devet dni pred volitvami srečala s predstavniki obrtnikov in podjetnikov. Odgovor prvega skrbnika državnih financ Andreja Širclja, zakaj se vlada ne seznani z ocenami UMAR-ja, je: "Glejte, jaz mislim, da se bo v kratkem seznanila. Tako da ni problema. In tudi smo rekli, kakor koli že ... Tukaj gre za vprašanje napovedi. In seveda želimo, da so realne in da niso pesimistične."

Najnovejša UMAR-jeva analiza zaradi vojne v Ukrajini in težav izvoznikov napoveduje izrazito poslabšanje gospodarskih obetov. "Dnevno prejemamo vprašanja različnih institucij, podjetij, veleposlaništev in tudi posameznikov o tem, kdaj bodo številke uradne, saj pri svojem delu in pripravi poročil ter poslovnih načrtov izhajajo iz naših postavk in napoved pričakujejo že od sredine marca," je opozorilni klic iste institucije pod vodstvom Marijane Bednaš , ki razlaga, kaj pomeni, da se Janševa vlada noče seznaniti z njihovimi napovedmi.

UMAR je za lani jeseni napovedal 6,1-odstotno gospodarsko rast, dejansko pa je bila realno višja, 8,1-odstotna. In kako finančni minister odgovarja na vprašanje, če računajo na to, da bo UMAR še spremenil to številko?"Glejte, UMAR je samostojen in bo naredil, kar bo naredil," pravi Šircelj. Predsednik Fiskalnega sveta Davorin Kračun meni, da je optimizma manj in zato so tudi vse mednarodne institucije svoje napovedi tako za Slovenijo kot tudi za ostale države znižale.

A v opoziciji so medtem prepričani, da finančni minister zaradi vrste predvolilnih bombončkov skriva veliko finančno luknjo. Kot je povedala predsednica SAB Alenka Bratušek: "V pokojninski blagajni manjka 250 milijonov evrov. Zaradi novo sprejetih zakonov, ki vplivajo na prihodke in še bolj na odhodke ter zaradi slabše gospodarske situacije v proračunu manjka približno 500 milijonov evrov. Skupaj to pomeni 750 milijonov evrov luknje v javnih financah."

Tega kot tudi skrbi fiskalnega sveta, kjer bi morali imeti po zakonu številke že na mizi, da jih vlada ignorira, minister ni komentiral.