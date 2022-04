Vlada s končno odločitvijo o sodelovanju pripadnikov SV v Natovi bojni skupini

Vlada je na seji sprejela končno odločitev o sodelovanju skupno do 200 pripadnikov Slovenske vojske, vključno z nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem, v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (eVA), z možnostjo rotacij.

Pripadniki Slovenske vojske bodo sodelovali pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti te bojne skupine, in sicer v sklopu misije za zagotavljanje in vzdrževanje pripravljenosti v podporo celoviti in okrepljeni odvračalni ter obrambni drži zavezništva, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne aktivnosti, vključno z ukrepi za zaščito sil bojne skupine. Pri tem lahko časovno omejene mirnodobne aktivnosti pripadnikov Slovenske vojske potekajo tudi v drugih državah članicah Nata.

Vlada je Ministrstvu za obrambo naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve izvede vse potrebne postopke za izvedbo tega sklepa. Z odločitvijo pa bo seznanila Odbor Državnega zbora za obrambo in Odbor Državnega zbora za zunanjo politiko.