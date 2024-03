Obvezne sončne elektrarne na strehah, večjih od 1000 kvadratnih metrov?

Uredba tako po pojasnilih ministrstva za naravne vire in prostor določa podrobnejša pravila za postavitev fotonapetostnih naprav pri novogradnjah in rekonstrukcijah objektov ter izjeme od njihove obvezne postavitve, podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav na predpisana prednostna območja in podrobnejša pravila za umeščanje fotonapetostnih naprav ter sprejemnikov sončne energije na druga območja in objekte.

Kot je po seji vlade povedal podpredsednik vlade, pristojen za komuniciranje, Matej Arčon, uredba med drugim za novogradnje, ki imajo strehe ali nadstreške s tlorisno površino večjo od 1000 kvadratnih metrov, predvideva obvezno postavitev sončnih elektrarn. Gre predvsem za poslovne objekte, je dodal. Bo pa ta obveznost veljala le za tiste objekte, ki bodo imeli možnost priključitve fotovoltaične naprave na omrežje in ustrezno lego, ko gre za osončenje.

Umeščanje fotonapetostnih naprav je dopustno tudi na nepozidanih stavbnih zemljiščih, ki so namenjena poslovnim dejavnostim, vse dokler se ne izvede gradnja objektov na njih.