Vlada s 'potaknjenci' tudi v Nacionalni program visokega šolstva

Vlada je 13. januarja sprejela predlog resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2021–2030 in ga poslala v sprejem v DZ. Toda Visokošolski sindikat Slovenije opozarja, da je v dokumentu nekaj škodljivih določb. Dve naj bi se pojavili naknadno in označili so ju za tipična "potaknjenca", saj Svet za visoko šolstvo in javnost z njima nista bila predhodno seznanjena in se do njiju nista mogla opredeliti. Sindikat je zato poslanske skupine DZ pozval, naj vložijo in podprejo amandmaje na predlog resolucije.

Eden od njiju je dostavek v cilju C 2.5., ki se glasi: "Ob zagotavljanju izobraževalne, raziskovalne in umetniške odličnosti bo sposobnost visokošolskih zavodov za samostojno pridobivanje drugih virov, ki ne izhajajo iz proračuna Republike Slovenije, eden izmed pomembnih kazalnikov, ki bodo stimulativno vplivali na financiranje visokošolskih zavodov." Sindikat opozarja, da je ta določba nenavadna, saj relativizira zavzemanje Nacionalnega programa visokega šolstva (NPVŠ) za povečanje proračunskega financiranja visokega šolstva zaradi njegovega družbenega pomena. Dodali so, da ima tudi vsebinske učinke, saj zavode spodbuja k usmerjanju v tiste poddiscipline, ki lahko poleg pridobivanja raziskovalnih projektov, ki jih financira EU, pridobivajo tudi aplikativne projekte zasebnih financerjev. "Finančni mehanizem, kakršnega zagovarja predlog NPVŠ, torej spodbuja širjenje aplikativne dejavnosti na račun bazičnega raziskovanja. Aplikativne vede so legitimen del javnih univerz, njihovo sodelovanje z gospodarstvom in drugimi uporabniki lahko spodbujajo druga ministrstva, ne more pa biti to temeljna usmeritev proračunskega financiranja visokega šolstva," so prepričani.

icon-expand Univerza v Ljubljani FOTO: Shutterstock

"Nakvis pri vodenju akreditacijskih postopkov ne bi bil več zavezan določbam ZUP" Drugi "podtaknjenec" je po njihovih besedah v naknadni dopolnitvi cilja C 2.2., ki se glasi: "Odpravljene bodo upravne ovire s področja zakonodaje in v postopkih akreditacije, tudi z odpravo uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku ter osredinjanjem na vsebino in kakovost presojanega." Kot pojasnjujejo v sindikatu, gre za osrednjo idejo osnutka Zakona o kakovosti v visokem in višjem šolstvu, ki jo zagovarja direktor agencije Nakvis, dr. Franci Demšar. "Navedeni zakon bi agenciji omogočil, da zgolj 'smiselno' uporablja določbe ZUP pri vodenju postopkov akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov, pri tem pa sam ne predpisuje drugačnih postopkov," razlagajo. Povzeli so mnenje dr. Demšarja, da bi se Nakvis s tem izognil sodnim sporom zavrnjenih zavodov, a kot pravijo, bi bilo teh zaradi zakonske nedoločenosti postopkov in ob še vedno veljavni ustavni pravici do pravnih sredstev sodnih sporov v resnici še več in v njih bi se Nakvis težje branil pred očitki o samovoljnem odločanju. "Po tem, ko je Visokošolski sindikat Slovenije oktobra lani objavil osnutek zakona, o katerem visokošolska skupnost ni vedela ničesar, je o njem na univerzah stekla omejena javna razprava. Njen rezultat je odklonilno stališče Univerze v Mariboru in večinskega dela delovne skupine Univerze v Ljubljani do koncepta tega zakona, še posebej do ideje o avtonomiji od določb ZUP. Toda namesto da bi Nakvis in MIZŠ prisluhnila dobronamernim strokovnim opozorilom, sta se svojo pravno slabo domišljeno idejo očitno odločila podkrepiti tako, da sta jo netransparentno vključila v predlog NPVŠ," so dodali.