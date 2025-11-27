Vlada na obisku v Podravju: Začeli v Mariboru

Vlada bo na terenski seji obravnavala tudi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Odločitve bosta na novinarski konferenci po seji po napovedih predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Po seji se bodo ministri in predstavniki vlade odpravili na ločene obiske po regiji, popoldne pa se bo vladna ekipa v mariborskem gledališču za zaprtimi vrati srečala še z župani in gospodarstveniki.

Premier Robert Golob se bo skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorjem Papičem ter ministrom Jevškom udeležil slovesne položitve temeljnega kamna za prenovo objekta, v katerem bo prostor dobil Center odličnosti za fotoniko, nato pa bo z ministrico za digitalno preobrazbo Ksenijo Klampfer obiskal še mariborsko tehnološko podjetje SkyLabs. Obisk bo sklenil na posvetu z župani in gospodarstveniki.