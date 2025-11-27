Svetli način
Slovenija

Vlada na obisku v Podravju: Začeli v Mariboru

Maribor, 27. 11. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
5

Vlada je z redno sejo na sedežu mariborske univerze začela obisk Podravja. Na dnevnem redu ima med drugim spremembo programa evropske kohezijske politike, s katero bi projekt gradnje Centra Rotovž v Mariboru prepoznali za strateško investicijo Slovenije, pa tudi predlog zdravstvenega interventnega zakona ter zakona o zdravstveni negi in babištvu.

Vlada bo na terenski seji obravnavala tudi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Odločitve bosta na novinarski konferenci po seji po napovedih predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Po seji se bodo ministri in predstavniki vlade odpravili na ločene obiske po regiji, popoldne pa se bo vladna ekipa v mariborskem gledališču za zaprtimi vrati srečala še z župani in gospodarstveniki.

Premier Robert Golob se bo skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorjem Papičem ter ministrom Jevškom udeležil slovesne položitve temeljnega kamna za prenovo objekta, v katerem bo prostor dobil Center odličnosti za fotoniko, nato pa bo z ministrico za digitalno preobrazbo Ksenijo Klampfer obiskal še mariborsko tehnološko podjetje SkyLabs. Obisk bo sklenil na posvetu z župani in gospodarstveniki.

Robert Golob
Robert Golob FOTO: Bobo

Minister Papič bo sodeloval tudi na položitvi temeljnega kamna za širitev in obnovo fakultete za zdravstvene vede v Mariboru, na programu pa ima še srečanje z vodstvom Dravskih elektrarn Maribor, kjer si bo ogledal gradnjo podatkovnega centra.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se bo udeležila uradnega odprtja obnovljene glavne ceste med Pragerskim in Hajdino, ogledala si bo tudi dela na mariborski železniški postaji in tamkajšnji zahodni obvoznici ter potek del na trasi nove cestne povezave med Markovci in Gorišnico.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo odprl prizidek k Dnevnemu centru Maribor, minister za javno upravo Franc Props pa si bo ogledal obnovljeno poslopje ptujske upravne enote in obiskal gradbišče novih prostorov Upravne enote Maribor.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko si je že pred vladno sejo v Mariboru ogledala zaključek projekta energetske prenove v SNG Maribor, v načrtu pa ima tudi ogled gradbišča Centra Rotovž.

maribor vlada obisk podravje seja
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kruha in Iger
27. 11. 2025 10.48
Primanjkljaj v državni blagajni je cca 2 mrd, vlada še kar deli denar, ki ga bo nekje zmanjkalo. Iz Bruslja so že poslali sporočilo, da to ni ok in se naj nehajo razsipniško obnašat. Ampak volitve so sokoraj pred vrati. Ne vem od kje denar za povečanje sredstev za oborožitev in t.i. povečanje odpornosti? In to se dogaja, ko gre vse po planih, ni nobene krize, nezaposlenih minimalno, se mi zdi da tole vodi v bankrot oz. spet novo pufanje.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
27. 11. 2025 10.41
+1
čemu to romanje po slo? višji stroški,dnevnice, kosila, večerje,najem dvoran,dekoracija, kordon varovanja, oviranje prometa.....ceneje in bolj učinkovito bi bile javne tiskovke vseh ministrov vsaka 2 tedna z novinarji,ki upajo vprašati in odpirati tudi nevšečne teme!?
ODGOVORI
1 0
marker1
27. 11. 2025 10.30
+2
Spet bodo padale dnevnice v žepe.
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
27. 11. 2025 10.45
v mb znaša dolg na prebivalca 67% več kot je povpreček v r slo....vir-večer
ODGOVORI
0 0
96bimBo
27. 11. 2025 10.15
+1
Brez tgg?
ODGOVORI
1 0
