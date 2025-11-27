Vlada na obisku v Podravju: Začeli v Mariboru

Vlada bo na terenski seji obravnavala tudi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Odločitve bosta na novinarski konferenci po seji po napovedih predstavila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.
Po seji se bodo ministri in predstavniki vlade odpravili na ločene obiske po regiji, popoldne pa se bo vladna ekipa v mariborskem gledališču za zaprtimi vrati srečala še z župani in gospodarstveniki.
Premier Robert Golob se bo skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorjem Papičem ter ministrom Jevškom udeležil slovesne položitve temeljnega kamna za prenovo objekta, v katerem bo prostor dobil Center odličnosti za fotoniko, nato pa bo z ministrico za digitalno preobrazbo Ksenijo Klampfer obiskal še mariborsko tehnološko podjetje SkyLabs. Obisk bo sklenil na posvetu z župani in gospodarstveniki.
Minister Papič bo sodeloval tudi na položitvi temeljnega kamna za širitev in obnovo fakultete za zdravstvene vede v Mariboru, na programu pa ima še srečanje z vodstvom Dravskih elektrarn Maribor, kjer si bo ogledal gradnjo podatkovnega centra.
Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se bo udeležila uradnega odprtja obnovljene glavne ceste med Pragerskim in Hajdino, ogledala si bo tudi dela na mariborski železniški postaji in tamkajšnji zahodni obvoznici ter potek del na trasi nove cestne povezave med Markovci in Gorišnico.
Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac bo odprl prizidek k Dnevnemu centru Maribor, minister za javno upravo Franc Props pa si bo ogledal obnovljeno poslopje ptujske upravne enote in obiskal gradbišče novih prostorov Upravne enote Maribor.
Ministrica za kulturo Asta Vrečko si je že pred vladno sejo v Mariboru ogledala zaključek projekta energetske prenove v SNG Maribor, v načrtu pa ima tudi ogled gradbišča Centra Rotovž.
