Slovenija

V Lukavcih bo zrasel rehabilitacijski center, v Lendavi javna najemna stanovanja

Murska Sobota/Križevci/Lendava, 15. 10. 2025 10.17 | Posodobljeno pred 59 minutami

STA , N.L. , K.H.
19

Vlada se je mudila na delovnem obisku v Pomurju, ki je bil po besedah premierja Goloba priložnost za ogled projektov, "za ljudi". Med regijskim obiskom so člani vlade obiskali več pomurskih občin in ustanov ter se srečali s predstavniki gospodarstva in kmetijstva. V ospredju so bile naložbe v zdravstvo, javna stanovanja in gospodarstvo, med drugim gradnja laboratorija v soboški bolnišnici in rehabilitacijskega centra v Lukavcih.

Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta obiskala soboško bolnišnico, kjer so začeli gradnjo šest milijonov evrov vrednega katetrskega laboratorija. Z njim si obetajo bistveno izboljšanje diagnostike in zdravljenja bolezni srca in ožilja v regiji. Direktor bolnišnice Roman Ladislav Ratkai je pojasnil, da je Pomurje po srčnožilnih boleznih, nekaterih rakih in pričakovani življenjski dobi na repu države. "Prav zato sem iskreno vesel, da je država prepoznala potrebe naše regije in podprla ključne naložbe, ki bodo neposredno izboljšale zdravje naših ljudi," je dejal.

Ministrica Prevolnik Rupel je poudarila, da državne investicije v zdravstvu vedno sledijo potrebam ljudi. Po Golobovih besedah zdravstvo ostaja prioriteta vlade. 

Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel in premier Robert Golob na obiski v SB Murska Sobota
Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel in premier Robert Golob na obiski v SB Murska Sobota FOTO: Vlada Republike Slovenije

Pomembna poudarka obiska vlade v Pomurju sta po Golobovih besedah še stanovanjska problematika in gospodarstvo. Popoldne si je tako ogledal gradbišče javnih najemnih stanovanj v Lendavi ter naložbe farmacevtskega podjetja Lek oziroma Sandoz v Lendavi.

"Zadovoljen sem, da tako investicije v bolnišnici kot tudi investicije v stanovanja in gospodarstvo v regiji izjemno dobro napredujejo. S tem želimo jasno pokazati, da se da delati tudi stvari, ki so na videz velike in težke, ampak so namenjene ljudem in jih lahko pripeljemo do zaključka," je povedal Golob.

Delovno kosilo premierja s predstavniki lokalnega gospodarstva so izkoristili za razpravo o priložnostih in poglobljenem sodelovanju med državo in kmetijskim gospodarstvom z namenom krepitve samooskrbe države, kar krepi tudi odpornost in varnost Slovenije. Kot je poudaril premier, je prehrana namreč postala strateška panoga.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v Domu Lukavci v bližini Križevcev pri Ljutomeru položil temeljni kamen za nov rehabilitacijski center, popoldne pa je skupaj s premierjem obiskal gradbišče javnih najemnih stanovanj v Lendavi, kjer trenutno nastaja 40 novih stanovanj, kmalu pa bo sledila gradnja drugega bloka z dodatnimi 40 enotami. Skupna vrednost investicije, ki jo vodi Republiški stanovanjski sklad, znaša 4,5 milijona evrov. "Veseli me, da smo v zadnjih letih dosegli spremembo pogleda – najemna stanovanja danes niso več razumljena le kot socialni ukrep, ampak kot razvojni potencial," je dejal.

Preberi še Veljavnost vinjet podaljšali za štiri mesece, na obalnih cestah jih ne bo

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je obiskal Pomurski tehnološki park ter v Pušči skupaj z romskim svetnikom in županom Murske Sobote odprl cesto in si ogledal izvedene projekte v romskem naselju. Ob tem je po navedbah ministrstva poudaril, da se država zaveda romske problematike in zato izvaja različne ukrepe, ki so pomembni z vidika izboljšanja položaja romske skupnosti, socialne vključenosti in enakopravnosti.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si je ogledal gradnjo nasipov ob Muri, ki bodo po njegovih besedah zaščitili več tisoč prebivalcev in infrastrukturo. Izpostavil je tudi pomen naravovarstvenih ukrepov za izboljšanje ekosistema Mure na obeh straneh meje.

Vlada je sicer na seji v Murski Soboti potrdila izhodišča za zasedanje stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. V njih je po navedbah ministrstva izpostavljeno, da slovenska stran ne predvideva nadaljnjega energetskega izkoriščanja Mure.

Vlada je sicer obisk Pomurja začela z redno sejo v Murski Soboti, na kateri je med drugim sprejela predlog interventnega zakona, s katerim nameravajo za štiri mesece podaljšati veljavnost letnih vinjet za avtoceste.

Seznanila se je tudi z informacijo o stanju postopka pripojitve Znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje k Institutu Jožef Stefan. Kot je po seji povedal podpredsednik vlade Matej Arčon, aktivnosti potekajo intenzivno, vlada pa bo dokončno odločitev sprejela novembra. Komentiral je tudi torkovo poročilo o svetovih gospodarskih obetih, v katerem je Mednarodni denarni sklad Sloveniji oceno letošnje gospodarske rasti znižal na 1,1 odstotka. Kot je dejal, strokovnjaki ne glede na znižanje ocene menijo, da je slovensko gospodarstvo v dobrem stanju in da dobro deluje.

"Tudi mednarodne bonitetne ocene nam dajejo spodbudne novice, da je Slovenija na pravi poti ter da so ukrepi, ki jih sprejemata vlada in parlament, pozitivni in v korist državljank in državljanov," je še dejal.

Vlada Pomurje Murska Sobota obisk regijski razvoj
KOMENTARJI (19)

123soba
15. 10. 2025 18.45
+1
So že začeli potovanja po sloveniji. Prazne besede, polne mize in polne ri...
ODGOVORI
1 0
123soba
15. 10. 2025 18.43
+1
Kosobrin se je v treh letih zredil 20 kg. Res trdo dela....
ODGOVORI
1 0
Kaskader
15. 10. 2025 18.35
+1
Maljevac bi moral dobiti rdečo čelado, da bi bil v stilu 😁😂
ODGOVORI
1 0
123soba
15. 10. 2025 18.45
Roza
ODGOVORI
0 0
Tami69
15. 10. 2025 18.21
+1
ko pa vidim tote v belih čeladah..bruham..
ODGOVORI
1 0
misterbin
15. 10. 2025 18.20
Stene in prostori ne bodo rešili nič ,ker ni kadra in kadra za minimalce ne bo .Za 1000 € jim ne bo nišče ,delal nočne .sobote ,praznike in nedelje
ODGOVORI
0 0
Kaskader
15. 10. 2025 18.10
-1
Na koncu bo prišel samo trak prerezat, ko bodo kmetje sami zgradili zidanico v bližnjem vinogradu ... podobno je bilo s hišami po poplavah ...
ODGOVORI
1 2
zibertmi
15. 10. 2025 18.19
-1
nekdo v svojih treh vladah niti tega ni zmogel.je imel preveč dela kako zabrisati sledove korupcije
ODGOVORI
0 1
bandit1
15. 10. 2025 18.08
Se že veselim se selim v Lendavo iz primorske. Ma nehajte. Raje v Kočevski gozd.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
15. 10. 2025 18.05
+4
Bojte se socialnih stanovanj v svoji bližini, katera gradi golobova vlada. To ne pomeni, da boste vi Slovenci prišli do zastonj stanovanja, ampak da vam bodo v vašo bližino naselili nevarne migrante.
ODGOVORI
4 0
slim386
15. 10. 2025 18.12
Ja seveda in potem Janez zavije jufko v folijo 🤡🤡
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
15. 10. 2025 18.05
+4
sodni svet je odločil...đorđević mora v penzijo!
ODGOVORI
4 0
25.maj
15. 10. 2025 17.58
+2
koliko sredstev bo vlada odtegnila lendavi?
ODGOVORI
2 0
mackon08
15. 10. 2025 13.46
+5
Kakšna seja ob enajsti so bili vsi na sejmu in se slikali.
ODGOVORI
5 0
Smuuki
15. 10. 2025 13.00
+3
Upam da so na tej poti imeli prižgane radijske sprejemnike. So opazili kje se konča sprejemanje signala DAB? Imamo ministrstvo ki bi naj to področje pokrivalo pa dvomim, da so zaznali sivo polje
ODGOVORI
5 2
frenk7
15. 10. 2025 12.20
-4
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
ODGOVORI
3 7
ROMELS
15. 10. 2025 11.35
+1
Obiski in prizori spominjajo na filme kriminalk, kako šefi načrtujejo bančne rope. Tu se sestajajo sami s sabo, namesto, da bi se sestali in prisluhnili ljudstvu.
ODGOVORI
4 3
branko-r
15. 10. 2025 11.07
+3
Na Koroško se pridejo samo slikat ,najest in napit takrat vedo da je del Koroške tudi v Sloveniji nato do naslednje pojedine pozabijo na našo regijo
ODGOVORI
5 2
frenk7
15. 10. 2025 12.19
+7
Saj bo Prednik ostal na Koroškem, sedaj ne bo mogel nikamor.
ODGOVORI
7 0
