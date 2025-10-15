V Lukavcih bo zrasel rehabilitacijski center, v Lendavi javna najemna stanovanja

Vlada se je mudila na delovnem obisku v Pomurju, ki je bil po besedah premierja Goloba priložnost za ogled projektov, "za ljudi". Med regijskim obiskom so člani vlade obiskali več pomurskih občin in ustanov ter se srečali s predstavniki gospodarstva in kmetijstva. V ospredju so bile naložbe v zdravstvo, javna stanovanja in gospodarstvo, med drugim gradnja laboratorija v soboški bolnišnici in rehabilitacijskega centra v Lukavcih.

Premier Robert Golob in ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel sta obiskala soboško bolnišnico, kjer so začeli gradnjo šest milijonov evrov vrednega katetrskega laboratorija. Z njim si obetajo bistveno izboljšanje diagnostike in zdravljenja bolezni srca in ožilja v regiji. Direktor bolnišnice Roman Ladislav Ratkai je pojasnil, da je Pomurje po srčnožilnih boleznih, nekaterih rakih in pričakovani življenjski dobi na repu države. "Prav zato sem iskreno vesel, da je država prepoznala potrebe naše regije in podprla ključne naložbe, ki bodo neposredno izboljšale zdravje naših ljudi," je dejal. Ministrica Prevolnik Rupel je poudarila, da državne investicije v zdravstvu vedno sledijo potrebam ljudi. Po Golobovih besedah zdravstvo ostaja prioriteta vlade.

Pomembna poudarka obiska vlade v Pomurju sta po Golobovih besedah še stanovanjska problematika in gospodarstvo. Popoldne si je tako ogledal gradbišče javnih najemnih stanovanj v Lendavi ter naložbe farmacevtskega podjetja Lek oziroma Sandoz v Lendavi. "Zadovoljen sem, da tako investicije v bolnišnici kot tudi investicije v stanovanja in gospodarstvo v regiji izjemno dobro napredujejo. S tem želimo jasno pokazati, da se da delati tudi stvari, ki so na videz velike in težke, ampak so namenjene ljudem in jih lahko pripeljemo do zaključka," je povedal Golob.

Delovno kosilo premierja s predstavniki lokalnega gospodarstva so izkoristili za razpravo o priložnostih in poglobljenem sodelovanju med državo in kmetijskim gospodarstvom z namenom krepitve samooskrbe države, kar krepi tudi odpornost in varnost Slovenije. Kot je poudaril premier, je prehrana namreč postala strateška panoga. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v Domu Lukavci v bližini Križevcev pri Ljutomeru položil temeljni kamen za nov rehabilitacijski center, popoldne pa je skupaj s premierjem obiskal gradbišče javnih najemnih stanovanj v Lendavi, kjer trenutno nastaja 40 novih stanovanj, kmalu pa bo sledila gradnja drugega bloka z dodatnimi 40 enotami. Skupna vrednost investicije, ki jo vodi Republiški stanovanjski sklad, znaša 4,5 milijona evrov. "Veseli me, da smo v zadnjih letih dosegli spremembo pogleda – najemna stanovanja danes niso več razumljena le kot socialni ukrep, ampak kot razvojni potencial," je dejal.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je obiskal Pomurski tehnološki park ter v Pušči skupaj z romskim svetnikom in županom Murske Sobote odprl cesto in si ogledal izvedene projekte v romskem naselju. Ob tem je po navedbah ministrstva poudaril, da se država zaveda romske problematike in zato izvaja različne ukrepe, ki so pomembni z vidika izboljšanja položaja romske skupnosti, socialne vključenosti in enakopravnosti. Minister za naravne vire in prostor Jože Novak si je ogledal gradnjo nasipov ob Muri, ki bodo po njegovih besedah zaščitili več tisoč prebivalcev in infrastrukturo. Izpostavil je tudi pomen naravovarstvenih ukrepov za izboljšanje ekosistema Mure na obeh straneh meje. Vlada je sicer na seji v Murski Soboti potrdila izhodišča za zasedanje stalne slovensko-avstrijske komisije za Muro. V njih je po navedbah ministrstva izpostavljeno, da slovenska stran ne predvideva nadaljnjega energetskega izkoriščanja Mure.

