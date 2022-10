Vlada s sindikati javnega sektorja o odpravi plačnega stropa

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so prejšnji teden parafirali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Ta predvideva dvig plač - za večino javnih uslužbencev za 8,5 odstotka -, za vse višje nadomestilo za malico in za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda še poračun regresa za letni dopust. Vrednost dogovora je po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik 611 milijonov evrov.

Po parafiranju dogovora je vlada sindikatom poslala predlog sprememb zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva odpravo najvišjega, 57. plačnega razreda, ki ga lahko doseže javni uslužbenec z napredovanjem. Tu pa se je zapletlo, saj sindikati trdijo, da gre za sistemski poseg, o čemer bi se morali usklajevati v okviru sistemskih sprememb plačnega sistema in sočasno z odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice, kar da so vladi tudi jasno povedali.

Vlada po drugi strani trdi, da predlagana sprememba zakona za sindikate ne bi smela biti presenečenje, saj parafirani dogovor vključuje točko o uresničitvi nerealiziranih dogovorov iz preteklosti, med njimi tudi tistega z zdravniki, ki predvideva odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda.

Tako sedaj vladna in sindikalna stran druga drugo obtožujeta zavajanja. Medtem pa ni povsem jasno, kaj to pomeni za usodo plačnega dogovora. Kot je v sredo dejala ministrica, je zdaj "žogica na strani sindikatov". Danes bodo usklajevali spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju in druge akte, vezane na realizacijo parafiranega dogovora. Če se bodo tako dogovorili, bo vlada zakon v naslednjem tednu potrdila, podpis dogovora pa nato ministrica pričakuje konec prihodnjega tedna.

Vladni pogajalci se bodo danes ločeno sestali tudi z zdravniških sindikatom Fides

Se bodo pa vladni pogajalci danes ločeno sestali tudi z zdravniških sindikatom Fides, ki je za 19. oktober napovedal začetek stavke. Kaj jim bo ponudila vlada, še ni znano. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v sredo pojasnil zgolj, da bo fokus na mladih zdravnikih, kjer so razmerja najbolj porušena, a se bo po njegovih besedah predlog nanašal tudi na dvig plač ostalih specialistov in tudi tistih zdravnikov, ki so sedaj v 57. plačnem razredu, najvišjem, ki ga lahko javni uslužbenci trenutno dosežejo.