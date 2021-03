Vlada s spremembami zakona o izvrševanju proračunov za financiranje vojaških investicij

Za navedene investicije je zaradi zahtevnih vojaških sistemov predviden dobavni rok tudi 18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe. Poleg tega so predvidene dobave zaradi večjih vrednosti projekta ter dinamike proizvodnje praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje (dve ali tri leta od prve dobave), saj celotne investicije ni mogoče finančno izvesti v enem proračunskem letu, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Spremembe zakona o izvrševanju proračunov prinašajo tudi možnost zaposlovanja v tistih primerih, kadar se sredstva za plače zaposlenih zagotavljajo iz tržne dejavnosti, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti. To pomeni, da se sredstva za plače za zaposlene, ki bodo naloge opravljali na navedenih projektih in programih, ne zagotavljajo iz proračuna države, so še navedli.