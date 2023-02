Vlada samozaposlenim v kulturi zvišala bolniško nadomestilo

Samostojnim kulturnim delavcem je vlada po dolgem času nekoliko izboljšala položaj, saj jim je povišala bolniško nadomestilo za dolgotrajno bolezen. Do zdaj so dobili 25 evrov na dan, kar pa ni dovolj za preživetje. Nadomestilo so dvignili na 37 evrov. Položaj samostojnih kulturnikov želijo urediti, pravijo na ministrstvu za kulturo, a kulturniki sami opozarjajo, da to ne bo dovolj. Želijo živeti od svojega dela, trenutni sistem pa vrednost dela v kulturi razvrednoti, pravijo v njihovem sindikatu.