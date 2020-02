Vlada SDH podala soglasje k načrtu upravljanja naložb, tudi turističnih

"SDH bo poleg k prizadevanjem za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih ciljev in strateških ciljev družb s kapitalsko naložbo države v prihodnje dal poudarek tudi kakovosti upravljanja, transparentnosti in skladnosti poslovanja družb v upravljanju, podpori transformacijam družb in doseganju zastavljenih ciljev," pravi vlada.

Letni načrt opredeljuje upravljanje po posameznih panogah in konkretnih naložbah, za katere določa tudi pričakovane cilje. Določeni so ekonomski in finančni cilji, vrednoti se tudi družbena odgovornost ravnanja družb, je sporočila vlada.

SDH za leto 2020 pričakuje dividende v skupni višini 142,4 milijona evrov, od tega bi država prejela 102,9 milijona evrov, SDH pa 39,5 milijona evrov. Zmanjšanje dividend glede na lani (za 250,4 milijona evrov) je posledica prodaje NLB in Abanke.

Dividende zaradi prodaje NLB in Abanke manjše za več kot 100 milijonov evrov

Ciljni donos na kapital (ROE) je določen pri 5,9 odstotka, potem ko je bil lani pri 6,2 odstotka. Kot je na letni konferenci SDH v začetku decembra lani povedal predsednik uprave SDH Gabrijel Škof , so razlogi za nižjo pričakovano donosnost med drugim napovedana nižja gospodarska rast, enkratni učinki v letu 2019 in regulatorne zahteve. V SDH so danes dodali, da se po izvedenih prodajah bank v portfelju SDH pomembno zmanjšuje delež stebra finance ter pomembnih in portfeljskih naložb, na račun višjih deležev strateških naložb, ki praviloma dosegajo nižji ROE zaradi uresničevanja strateških ciljev države.

Letni načrt je sestavljen iz splošnega dela, ki je javen, in posebnega dela, kjer je za vsako naložbo posebej predstavljen načrt upravljanja so sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH). Poleg letnega načrta je vlada danes potrdila tudi merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države.

Letni načrt vsebuje tudi načrt konsolidacije, upravljanja in prestrukturiranja turističnih družb v državni lasti, so sporočili, podrobnosti pa niso navedli.

V SDH so glede turizma navedli, da je s potrditvijo letnega načrta omogočena izvedba aktivnosti, potrebnih za uresničevanje strategije turizma, prav tako so prikazani pričakovani denarni tokovi iz upravljanja naložb.

Ključna cilja sta povečanje vrednosti turističnega portfelja v državni lasti in dvig njegove donosnosti ter nadaljnji razvoj turistične dejavnosti v skladu s strategijo turizma, so navedli. Državni turistični portfelj predstavlja pomemben del slovenskega turizma, zato bo uresničitev načrta pozitivno vplivala tudi na razvoj celotne panoge, menijo.

"Za uspešno izvedbo načrta na področju turizma bosta izjemno pomembna podpora in sodelovanje vseh vpletenih državnih deležnikov ter tudi aktivno sodelovanje državnih turističnih družb in njihova pripravljenost na spremembe," so poudarili v SDH.

Bratuškova s predlogi ni uspela

Nesoglasja, katera institucija naj upravlja z državnim turističnim holdingom, naj bi bila razlog, da je vlada o načrtih glede turizma odločala šele več kot pol leta po tem, ko je načrt dobila v potrditev. Sedaj naj bi bil dogovor, kot je poročal časnik Delo, da bodo holding upravljali vsi državni solastniki - SDH, DUTB, Kapitalska družba in DSU - skupaj.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je pobudnik državne konsolidacije turističnih naložb, je ob odhodu s seje vlade v izjavi novinarjem dejal, da so načrt obravnavali, o vsebini pa ni govoril.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušekje v izjavi novinarjem dejala, da pri letnem načrtu upravljanja naložb ni uspela s predlogi, da pri družbah, ki opravljajo javno službo - izpostavila je Pošto Slovenije in Slovenske železnice - ne bi smel biti prvi cilj dobiček, ampak dobro izvajanje gospodarske javne službe. O turizmu ni želela govoriti; to vsebino bi moral po njenem mnenju predstaviti minister Počivalšek.

Za lastniško konsolidacijo bo treba lastnikom izplačati med 40 in 60 milijonov evrov

Načrt glede turizma zasleduje cilje iz strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, so povedali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, podrobnosti pa niso razkrili. Strategija med drugim predvideva lastniško in upravljalsko konsolidacijo državnih naložb v turističnih družbah na posebnem državnem holdingu.

To naj bi pripomoglo k izboljšanju poslovanja teh družb in posledično k povečanju njihove vrednosti, kar bi bila osnova za, kot pravi Počivalšek, "premišljeno" privatizacijo. Po pisanju Dela naj bi bil cilj vrednost naložb v osmih letih povečati za 400 milijonov evrov.

Naložbe naj bi konsolidirali na posebni družbi, ki jo je DUTB po zaplembi delnic Istrabenz Turizma že ustanovila, a je s prenosom lastništva Istrabenz Turizma in Thermane Laško doslej čakala na vladno potrditev načrtov. Na državnem turističnem holdingu naj bi bile poleg Istrabenz Turizma in Thermane še naložbe v družbah Sava Turizem (s Hoteli Bernardin), Hit Alpinea, Terme Olimia, Adria Ankaran in Unitur.

Za lastniško konsolidacijo bodo potrebna sredstva za izplačilo drugih lastnikov ali upnikov teh družb, npr. nakup deleža sklada York v Savi in Uniturja. Neuradno se po pisanju Financgovori, da bo za to potrebnih od 40 do 60 milijonov evrov.