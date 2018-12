'Vlada se je pogodila s sindikati, a denarja za nas ni zagotovila'

Skupnost socialnih zavodov Slovenije poziva predsednika vlade Marjana Šarca, da takoj začne uresničevati zagotovila, da bo vlada priskrbela sredstva za pokritje dogovorjenih dvigov plač. Sredstva za pokritje višjih stroškov dela namreč še vedno niso zagotovljena, so opozorili.

Vlada je ob sklenitvi sporazuma s sindikati javnega sektorja po opozorilu skupnosti zagotovila, da bo priskrbela sredstva za pokritje dogovorjenih dvigov plač. A čeprav je del ukrepov iz dogovora s sindikati v veljavi že od 12. decembra, 1. januarja 2019 pa se bo prvič povečala tudi minimalna plača, potrebna sredstva za pokritje višjih stroškov dela še vedno niso zagotovljena, so poudarili.

Na arbitraži o splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 so predstavniki ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) navzoče izvajalce zdravstvenih storitev seznanili, da vlada "v resnici znova ni zagotovila dodatnih sredstev za kritje višjih stroškov dela v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih", so zapisali.

"Zdaj je že jasno, da tega denarja ni, minister za javno upravo Rudi Medved pa se je pogajal s sindikati, ne da bi poskrbel za finančno pokritje," je izpostavil sekretar skupnosti Jaka Bizjak.

V finančnem načrtu ZZZS za leto 2019 ni predvidenih sredstev za pokritje višjih plač, tako da je po njegovih besedah očitno pričakovanje vlade, da bo "bremena rasti stroškov dela prek višjih oskrbnin in nižjega standarda zaradi neizogibnega varčevanja pri vlaganjih v obnovo objektov in razvoj oskrbe nosilo več kot 20.600 stanovalcev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih". V skupnosti nasprotujejo temu, da bi socialni mir kupovali "na plečih stanovalcev".

Dodali so, da letošnji petodstotni dvig cen zdravstvenih storitev ni pokril niti lanskoletnega osemodstotnega dviga stroškov dela, cene zdravstvenih storitev pa so še vedno na ravni malenkost nad 96 odstotkov cene, izračunane glede na plače pred 1. aprilom 2009. "Hkrati so zaradi dviga minimalne plače, napredovanj in odprave varčevalnih ukrepov dejansko izplačane plače v socialnih zavodih danes za petino višje kot leta 2009," so spomnili.