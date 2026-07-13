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Slovenija

Vlada še ni sprejela odločitve o podpori Fajonovi

Bruselj, 13. 07. 2026 08.45 pred 49 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA M.V.
Minister za zunanje zadeve Tone Kajzer

Zunanji minister Tone Kajzer je v nedeljo na srečanju z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika EU za Sahel, za katerega je Kallas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon, je dejal Kajzer.

"Jaz sem izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka," je glede nedeljskega pogovora s Kajo Kallas o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel danes v Bruslju povedal minister Tone Kajzer. Pri tem je opozoril, da je prejšnja vlada v času, ko se je zgodila kandidatura Fajon, opravljala samo tekoče posle.

Poudaril je še, da ne gre za kandidate oziroma kandidatke, ampak za to, da so bili vsi postulati, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, upoštevani. To velja tako za postopke na evropski kot tudi na slovenski strani, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov EU pojasnil Kajzer.

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"Nimam še vseh pojasnil, zaradi česar bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta," pa je povedal o morebitni podpori slovenske vlade imenovanju nekdanje ministrice na za sredo predvidenem glasovanju držav članic. Dodal je, da "časovnica tukaj ne igra takšne vloge".

Odbor stalnih predstavnikov držav članic pri EU bi moral sicer o imenovanju Fajon, ki jo je za novo posebno predstavnico EU za regijo Sahel predlagala Kallas, odločati že pretekli teden, vendar pa so to točko umaknili z dnevnega reda. Postopek naj bi po neuradnih informacijah zaustavila Slovenija.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v soboto poudarili, da Kajzer Fajon "ni predlagal za navedeni položaj, njene kandidature ni podprl in ni sodeloval v nobenem postopku, povezanem z njeno kandidaturo".

Po novem naj bi predstavniki držav članic o imenovanju Fajon odločali v sredo, sledil pa naj bi pisni postopek, v katerem je za potrditev potrebna podpora kvalificirane večine držav članic. To pomeni najmanj 15 članic, ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov vseh prebivalcev EU.

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KOMENTARJI13

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R2IQ
13. 07. 2026 09.48
Kdaj se bo t negativna in škodljiva spirala medsebojnega obtoževanj in maščevanj nehala. Je pa predhodna vladavina GS in njenih levih satelitev tak način delovanja potavila na popolnoma novo raven. Protagonisti tekega ravnanja, Tamara Vonta, Vesna Vuković, Andrej ribič, tudi Fajonova in drugi, tudi sam Golob so tak odnos d njih kar sami prislužili. Vprašanje je samo, kdaj in katera vlada bo tista, ki bo s tem nehala in v politični prostor pripeljala normalo in visoko politično kulturo??
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+1
1 0
Zmaga Ukrajini
13. 07. 2026 09.45
Kajpak tole zgleda takole, ko na oblast pridejo rovtarji. Da jih ni sram,... res neverjetno! Sami sebe bi minirali samo zato, da ne bi kdo iz nasprotne politične opcije prišel do kakšnega položaja, ki bi bil sicer zanimiv tudi za državo. To so te rovtarske kravje kupčije, ki se jih gredo desnuhi. In, da je zadeva še bolj tragikomična, se zdaj sprenevedajo kako neki je sploh prišlo do Fajonkinega imenovanja. Kot, da so po kisli župi priplavali. Ne moreš verjet, kakšen političen poden!!!
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+1
1 0
Zmaga Ukrajini
13. 07. 2026 09.47
In ne gre pozabiti, da se je na premiersko mesto vsilil nek arestant, ki sploh ni zmagal na volitvah!
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+1
1 0
Castrum
13. 07. 2026 09.40
Vsako imenovanje ima določen postopek, protokol. Če ni bilo transparentno izpeljano, je dolžnost in odgovornost te vlade, da zahteva pojasnilo. Vsi se še dobro spomnimo fijaska in sramote Bratuškove
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+2
3 1
veteran1991
13. 07. 2026 09.34
Vlada pri tem imenovanju nima NIČ. To je stvar visoke predstavnice EU za zunanjo politiko in ne naših DESNIČKOTOV. Mogoće JJ misli , da je TRUMP.
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+1
4 3
Castrum
13. 07. 2026 09.37
Seveda ima. Vsako imenovanje mora biti isklajeno z vlafo
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+0
2 2
Bolfenk2
13. 07. 2026 09.34
Bila bi sramota in katastrofa, če bi vlada podprla Fajonko za to funkcijo. Nekaj suverenosti pa menda še imamo v EU, da vlada sama izbira slovenske predstavnike?
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+1
4 3
boslo
13. 07. 2026 09.47
Brez skrbi, nobene podpore ne bo
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0 0
Ali63
13. 07. 2026 09.34
Enomesečni minister kontrolira izbor Kallasove! Pa to svet ni videl!!
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+1
3 2
Hudi časi
13. 07. 2026 09.24
Halo? Kako Kalas je spraševal, če je bil postopek transparenten in o integriteti. Tudi če ne bi bilo, bi dobil odgovor, da je vse v redu. Samo zavlačevanje.
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+3
3 0
zibertmi
13. 07. 2026 09.04
njegov očitek je ,da so ti posli potekali ,ko je prejšnja vlada opravljala tekoče posle.pozabljajo pa tile modeli,da je janša ,ko je samo opravljal tekoče posle dal cerkvi blejski otok,v drugi njegovi vladi v prav takem času tekočih poslov uzakonil 100% poplačilo prispevkov za verske uslužbence,nekje sem pa prebral,da nas je v takom obdobju tekoših poslov tudi precej zadolžil
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+0
4 4
zibertmi
13. 07. 2026 09.07
Vlada Janeza Janše, ki opravlja le še tekoče posle, nadaljuje kadrovanje. Tako se napoveduje nov val vodilnih kadrov v državnih podjetjih, prostih pa je tudi enajst delovnih mest za vodilne kadre v državni upravi.leto 2013
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+1
3 2
Arlo
13. 07. 2026 09.23
janša ni cerkvi dal blejski otok. zakaj toliko dezinformacij s tvoje strani? sploh verjameš sam sebi kar napišeš?
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+1
3 2
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