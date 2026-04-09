Vlada za zagotovitev zalog plina, nadzor nad podražitvijo plina in elektrike

Vlada je na zadnji seji sprejela sklep za pravočasno zagotavljanje zalog plina. S tem nosilce plina poziva, da nemudoma pristopijo k sklepanju o skladiščenju zalog plina in pogodb o nakupu plina. "Zaloge plina namreč pomenijo zanesljivost oskrbe in večjo varnost za gospodinjstva in gospodarstvo. Pravočasno polnjenje skladišč pomeni manjšo izpostavljenost cenovnim šokom," je pojasnil minister Kumer. Sprejeli so tudi uredbo, s katero morajo dobavitelji plina, pred zvišanjem cen plina dobiti soglasje vlade. S tem zagotavljajo bolj stabilno okolje za delovanje gospodarstva, je poudaril Bojan Kumer.

Zadnja seja vlade FOTO: Bobo

Vlada pa je tudi sprejela uredbo za nadzor nad dvigi cen električne energije in zemeljskega plina. S tem želijo uvesti obveznost, da morajo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev pred vsakim dvigom cen pridobiti soglasje vlade. "Uredba je odziv na nestabilne razmere na trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti in izrazitih nihanj cen energentov. V takšnih razmerah obstaja namreč realno tveganje nenadnih in nesorazmernih dvigov cen, ki lahko vplivajo na socialno varnost ljudi in delovanje ključnih družbenih sistemov. Ukrep je usmerjen v zaščito gospodinjstev, malih poslovnih odjemalcev in javnih ustanov, kot so vrtci in šole," je pojasnil Kumer.

Vlada Roberta Goloba se je sestala na svoji zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. Na dnevnem redu 197. redne seje je bilo med drugim več predlogov sprememb podzakonskih aktov, predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb v upravljanju vlade za letošnje leto in informacija o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost.

Seja vlade FOTO: Bobo

Ustanovna seja v petek