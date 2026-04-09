Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Vlada za zagotovitev zalog plina, nadzor nad podražitvijo plina in elektrike

Ljubljana , 09. 04. 2026 07.23 pred enim dnevom 3 min branja 262

Avtor:
STA A.K.
Zadnja seja vlade

Po seji vlade je spregovoril minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Vlada je nosilce bilančnih skupin plina pozvala k sklenitvi dogovorov o nakupu in skladiščenju zemeljskega plina, da bodo do 1. novembra zagotovljene zadostne zaloge. Poleg tega je dobavitelje električne energije in plina zavezala, da morajo pred vsakim dvigom cen za določene skupine odjemalcev pridobiti njeno soglasje.

Vlada je na zadnji seji sprejela sklep za pravočasno zagotavljanje zalog plina. S tem nosilce plina poziva, da nemudoma pristopijo k sklepanju o skladiščenju zalog plina in pogodb o nakupu plina. "Zaloge plina namreč pomenijo zanesljivost oskrbe in večjo varnost za gospodinjstva in gospodarstvo. Pravočasno polnjenje skladišč pomeni manjšo izpostavljenost cenovnim šokom," je pojasnil minister Kumer. Sprejeli so tudi uredbo, s katero morajo dobavitelji plina, pred zvišanjem cen plina dobiti soglasje vlade. S tem zagotavljajo bolj stabilno okolje za delovanje gospodarstva, je poudaril Bojan Kumer. 

FOTO: Bobo

Vlada pa je tudi sprejela uredbo za nadzor nad dvigi cen električne energije in zemeljskega plina. S tem želijo uvesti obveznost, da morajo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina za določene skupine odjemalcev pred vsakim dvigom cen pridobiti soglasje vlade. "Uredba je odziv na nestabilne razmere na trgih, ki so posledica geopolitičnih napetosti in izrazitih nihanj cen energentov. V takšnih razmerah obstaja namreč realno tveganje nenadnih in nesorazmernih dvigov cen, ki lahko vplivajo na socialno varnost ljudi in delovanje ključnih družbenih sistemov. Ukrep je usmerjen v zaščito gospodinjstev, malih poslovnih odjemalcev in javnih ustanov, kot so vrtci in šole," je pojasnil Kumer. 

Vlada Roberta Goloba se je sestala na svoji zadnji redni seji, na kateri je odločala s polnimi pooblastili. S petkovo ustanovno sejo DZ ji bo namreč formalno prenehal mandat, do imenovanja nove vlade pa bo opravljala le še tekoče posle. 

Na dnevnem redu 197. redne seje je bilo med drugim več predlogov sprememb podzakonskih aktov, predlog letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb v upravljanju vlade za letošnje leto in informacija o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost.

FOTO: Bobo

Ustanovna seja v petek

Novi sklic DZ se bo v petek sestal na svoji ustanovni seji. Če ne bo zapletov in se bo DZ konstituiral, pa bo vladi Roberta Goloba takrat prenehal mandat. 

Do imenovanja nove bo opravljala tekoče posle. V tem času mora vlada poskrbeti za nemoteno delovanje države, sprejemala pa naj bi le nujne odločitve, ki so potrebne, da se odvrnejo ali preprečijo nepopravljive ali težko popravljive posledice za delovanje države.

Po pojasnilih službe vlade za zakonodajo pa bo vlada lahko ob opravljanju tekočih poslov predlagala zakone v zadevah, ki jih po naravi stvari ni mogoče opredeliti kot izvrševanje kakršnekoli politike v smislu strankarskih programov, hkrati pa so neodložljive.

V tem primeru gre npr. za predloge zakonov o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave naravnih in drugih nesreč ali druge predloge zakonov, ki terjajo nagle in neodložljive zakonske intervencije.

vlada seja zadnja seja
KOMENTARJI262

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vesela Jasna
09. 04. 2026 16.29
Še malo pa bo liter dizla spet po en evro. Bo Janez s svojim tankerjem pripeljal poceni rusko nafto preko Balatona.
Odgovori
-2
2 4
Smuuki
09. 04. 2026 16.33
A ne iz avstralije?
Odgovori
+4
4 0
Smuuki
09. 04. 2026 16.14
Jutri dobijo nov parlament, novo razmerje moči, konec absolutne prevlade. Ni jim prijetno doživljati svojo zmago v plašču poraza.
Odgovori
-2
3 5
Smuuki
09. 04. 2026 16.13
Me prav zanima kako so proslavili svojo zadnjo sejo kot polnomočni? Zdaj še tekoči posli in pa pa
Odgovori
+2
5 3
Tomvojo
09. 04. 2026 16.12
Omrežnina ne bo zajeta v to in se bo oblikovala kot cene benza, ops še hitreje, vsakih 15 minut.
Odgovori
+1
2 1
Tomvojo
09. 04. 2026 16.01
In vlada bo prikimala vsaki podražitvi.
Odgovori
+2
3 1
FIRBCA
09. 04. 2026 15.53
kar na polno se z Rusom kregajmo saj bo yenki ruski plin prodal za ceneje kod rus tu baje ni provizij. Kaksne imamo mi in cela eu na polozajih. Vsi za enega eden za vse je bilo vcasih danespa vsi za moj zep.
Odgovori
+5
5 0
FIRBCA
09. 04. 2026 15.49
o povisanju plac se ze kaj ve bilo kaj govora baje se prvo to menijo. Sam prasam.
Odgovori
+5
5 0
konc
09. 04. 2026 16.02
Ja kaj, povišali so si jih kot vedno. Zakaj pa misliš, da se tako sladko smejčkajo en drugemu?
Odgovori
+1
1 0
bologna2901
09. 04. 2026 15.45
in odfrčal je golob....:))
Odgovori
+0
5 5
Lock Down
10. 04. 2026 11.07
Še jokali bomo za njim, ko nas bo zdrahar maltretiral.
Odgovori
0 0
Ejga-Tega
09. 04. 2026 15.34
Sem nekje prebral, da v evropo preko hormuške ožine pride samo cca 7% nafte. Zakaj poj taka panika s temi 7%?? Aja, el.avte bo treba nekako prodat, pa utrdit zeleno agendo. Baje
Odgovori
+10
10 0
bologna2901
09. 04. 2026 15.42
ne 7, samo 5%...
Odgovori
+6
6 0
Kod.
09. 04. 2026 16.17
Na Nizozemskem so marca zabeležili 48-odstotno povečanje prodaje rabljenih električnih vozil, v Franciji 47-odstotno, na Švedskem pa celo 51-odstotno.
Odgovori
+0
1 1
2mt8
09. 04. 2026 15.15
Omrežnina je že šla gor za 20%. S 1. marcem...
Odgovori
+4
5 1
LevoDesniPles
09. 04. 2026 15.13
vlada perutnićarske srake in fazanka potrebujejo denge za dopust ki se bliža.. XD
Odgovori
+1
5 4
VladaPada
09. 04. 2026 15.10
Še ne tako dolgo nazaj so kričali da naj jih volimo in nam bo vsem bolje zdaj pa kriza. Žalostno.
Odgovori
+5
7 2
golobnadob
09. 04. 2026 14.57
Nas navadne potrošnike bodo pa res spraševali. hahahaha
Odgovori
+6
7 1
BBcc
09. 04. 2026 15.08
Vprašati morajo vlado.
Odgovori
+1
3 2
Delavec_Slo
09. 04. 2026 14.46
Vlade? A jo imamo?
Odgovori
+7
9 2
Holy50
09. 04. 2026 14.40
Zahvala Izraelu in ZDA za višje cene, inflacijo. Ponovno bodo zahteve za višje plače.
Odgovori
+0
8 8
DK48
09. 04. 2026 14.20
Zanimivo bo spremljati,če bodo v opoziciji,kako bodo konstruktivni saj so jih bila polna usta,da oni pa že nebi bili takšni kot je sedanja opozicija.Bomo videli.
Odgovori
+5
11 6
golobnadob
09. 04. 2026 14.17
Kdo je častil sedmino? Vem da je zabavljače najel Maljevac.
Odgovori
+9
15 6
EU Dig. Cenzura
09. 04. 2026 14.11
A to Goloba bo treba vprašat e lahko podraži elektriko GENI in Golob bo rekel JA LAHKO! Pa koga se tukaj spet nateza!!!!! To je brezveze samo zavlačevanje vsega, novembra NE BO PLINA, ker bodo pset izgovori da jih je nekaj presenetilo!!!!!!
Odgovori
+5
9 4
300 let do specialista
09. 04. 2026 14.08
Ti kekci stalno kao nekaj sprejemajo a iz dneva v dan dražje živimi, ti res živijo v vzporedni dimenziji.
Odgovori
+16
21 5
BBcc
09. 04. 2026 15.09
Vi rožleti pa bi radi samo oblast.
Odgovori
+1
6 5
Prelepa Soča
09. 04. 2026 14.04
Upam, da se do zime vse poštima, mi ne kurimo več, sem in tja panel ali klima. Sonček nas lepo ogreva.
Odgovori
+6
8 2
Smuuki
09. 04. 2026 14.05
In ponoči ti mesec sveti
Odgovori
+14
14 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641