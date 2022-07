Vlada si želi še boljšega sodelovanja z nevladnimi organizacijami

Kot je v izjavi za javnost po današnjem, že drugem, sestanku z nevladnimi organizacijami poudaril predsednik vlade Robert Golob , je bil cilj srečanja, da se seznanijo s predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij ter da se "konkretne organizacije in zveze povežejo s konkretnimi ministrstvi in se z njimi pogovorijo o operativnih nalogah" . S tem namenom se je sestanka udeležila tudi zelo močna ekipa z vseh ministrstev, je poudaril.

"Vsaka organizacija ima svoje poslanstvo in svoje poglede na to, kje bi želela prispevati v družbi in to je tisto, kar nas bogati. Najlepše se je to videlo v primeru požara na Krasu, kjer je v resnici civilna družba v obliki prostovoljnih društev, ne samo gasilcev, prispevala k temu, da je ta nesreča bila hitreje in bolj učinkovito odpravljena. In ravno civilna družba bo tista, ki bo verjetno v veliki meri prispevala k temu, da bomo Kras tudi uspešno in učinkovito ozelenili in, upam, vrnili v boljše stanje, kot je bilo pred požarom," je izpostavil premier.

Po njegovih besedah so mlajše nevladne organizacije na sestanku najbolj izpostavljale sistemsko financiranje, starejše, bolj uveljavljene, pa so bile bolj konkretne pri spremembah zakonodaje, s katerimi bi odpravile administrativne ovire pri delovanju.

V Sloveniji nevladni sektor raznolik, imamo 27.000 nevladnih organizacij

Predsednik vlade se je zahvalil vsem prostovoljcem in nevladnim organizacijam, ki delujejo v javno korist. Kot je dejal, so nevladne organizacije spodbudili k temu, da sodelovanje še okrepijo.