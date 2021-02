Vlada: sindikalna zahteva za oceno ustavnosti 'prisilnega' upokojevanja neutemeljena

Omenjene določbe sedmega protikoronskega zakona so bile deležne kritike, še predem je zakonski predlog prišel v parlamentarni postopek. Opoziciji jih je uspelo najprej na seji matičnega odbora DZ za finance iz zakonskega besedila črtati, a so jih poslanci na plenarni seji DZ na predlog SDS in NSi nato vanj vrnili. Dodali so še člen, da ima delavec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine.

Reprezentativne sindikalne centrale so za 21. in 22. člen sedmega protikoronskega zakona, ki se nanašata na po njihovih besedah prisilno upokojevanje starejših delavcev, nato 22. januarja vložile zahtevo za presojo ustavnosti. Vložile so tudi predlog za njuno začasno zadržanje, saj menijo, da lahko na strani delavcev pride do nepopravljive škode.

Vlada v danes potrjenem mnenju o sindikalni zahtevi ustavnemu sodišču predlaga, naj zahtevo predlagateljev zavrže. Pri tem poudarja, da se z izpodbijano ureditvijo ne naslavljajo pravice delavcev, temveč da predlagatelje moti predvsem izključenost iz socialnega dialoga pri sprejemanju določil.