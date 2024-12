Vlada sklenila pogodbo s STA za prihodnje leto

Na podlagi zakona o STA so vir financiranja STA med drugimi tudi sredstva državnega proračuna, ki jih STA pridobi na podlagi letne pogodbe med ustanoviteljem in STA. Vrednost letne pogodbe za prihodnje leto znaša 2.844.091 evrov.

Povečanje sredstev glede na letošnje leto bo po njenih besedah STA omogočilo ustrezna vlaganja v informacijsko varnost, povišanje plač zaposlenih z rastjo inflacije in z nivojem plač v primerljivih medijih ter vlaganja v posodobitve opreme in nadaljnji razvoj digitalizacije.

Slovenska tiskovna agencija skladno z zakonom opravlja javno službo stalnega, celovitega, točnega in objektivnega zagotavljanja informacij o dogodkih v Sloveniji in po svetu za potrebe domače in tuje javnosti. Dolžnost vlade, ki v imenu Republike Slovenije izvaja pravice družbenika, pa je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA, še izpostavljajo na Ukomu.