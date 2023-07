Vlada soglaša z amandmaji k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada je na dopisni seji potrdila usklajene amandmaje k zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki odpravljajo nomotehnične pomanjkljivosti. V državnem zboru se je namreč nadaljevala seja, ki so jo začeli že v četrtek, najprej pa so se po nujnem postopku lotili prav zakona o dolgotrajni oskrbi. Poslanske skupine koalicije so poudarile njegove prednosti, v opoziciji pa mu nasprotujejo med drugim zaradi uvedbe prispevne stopnje brez soglasja socialnih partnerjev.

Med vsebinskimi spremembami, ki jih predlagajo usklajeni amandmaji, je ministrstvo za solidarno prihodnost izpostavilo poenostavitev postopka uveljavitve pravice do oskrbovalca družinskega člana ter nadzora in podpore nad izvajanjem pravic do denarnega prejemka in oskrbovanca družinskega člana.

Vlada želi sicer s sistemskim zakonom urediti pravice in storitve iz dolgotrajne oskrbe ter določiti enoodstotno prispevno stopnjo, ki bi se uveljavila s 1. julijem 2025, medtem ko bi zakon začel veljati 1. januarja 2024. Levica: Zakon prejšnje vlade je zasebnemu sektorju na stežaj odprl vrata Predlog solidarno prinaša pravice in storitve vsem, je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Po njegovem pojasnilu se osredotoča na oskrbo na domu, kjer bodo na voljo takšne storitve kot v instituciji. Vstopne točke, ki bodo na centrih za socialno delo, bodo dostopne tudi po telefonu, je povedal. Obvezni prispevek pa bodo plačevali tako delodajalci in delojemalci kot tudi upokojenci. V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji izpostavili nujnost sprejetja predloga. Prinaša sistemski in stabilen vir financiranja, krepi javno mrežo izvajalcev dolgotrajne oskrbe in omogoča dostopnost storitev, pri čemer bodo vstopne točke na centrih za socialno delo, je v predstavitvi stališča SD naštel Soniboj Knežak.