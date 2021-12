Vlada soglaša z dopolnili k predlogu PKP 10: obeta se podaljšanje turističnih bonov

Vlada soglaša s predlogi dopolnil, ki se nanašajo na nomotehnično ureditev umestitve členov v poglavja in dele zakona, popravke posameznih členov glede na pripombe zakonodajno pravne službe, zaposlene pri izvajalcih, ki izvajajo neposredno laboratorijsko diagnostiko novega koronavirusa in so v stiku s kužninami obolelih, zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo mrliško pregledno službo, kontrolne mrliške preglede pred upepelitvijo in avtopsije ter zaposlene pri izvajalcih, ki opravljajo dejavnost patologije in so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje zaradi neposrednega dela v zvezi z epidemijo covida-19.

S predlaganimi dopolnili so upoštevane tudi pripombe Zveze potrošnikov Slovenije z vidika skladnosti predlaganega zakona z ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika, so sporočili z vlade.

Predlog zakona podaljšuje lanske turistične bone

Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 (PKP10) bo državni zbor na izredni seji obravnaval v ponedeljek. Zakon med drugim predvideva enkraten solidarnostni dodatek za upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin v starosti nad 65 let, invalide in vojne veterane, pa tudi mesečni dodatek za pripadnike sil za zaščito in reševanje ter za dijake in študente, ki pomagajo pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah.