Vlada soglaša z imenovanjem generalnega direktorja UKC Ljubljana Juga

Poleg tega je podala soglasje k razrešitvi Daniela Grabarja z mesta direktorja SB Murska Sobota, so dodali na uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Svet UKC Ljubljana je 6. januarja objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja UKC Ljubljana. Komisija za preveritev izpolnjevanja pogojev prijavljenih kandidatov se je sestala 17. januarja in ugotovila, da so se na razpisano delovno mesto pravočasno prijavili trije kandidati. Razpisna komisija je v nadaljevanju ugotovila, da sta dva kandidata predložila vsa dokazila, kandidatka pa je bila pozvana k predložitvi dodatnih pojasnil in dopolnitvi vloge s potrdilom o nekaznovanosti in o znanju tujega jezika.