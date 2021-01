Vlada soglaša z imenovanjem Lavreta za direktorja slovenjgraške bolnišnice

Imenovanje Lavreta za direktorja bolnišnice Slovenj Gradec je potrdil svet zavoda, z njegovim imenovanjem pa je danes soglašala tudi vlada. Lavre je štiriletni mandat nastopil danes. Aprila lani je sicer z mesta direktorja SB Slovenj Gradec odstopil zaradi neprimerne komunikacije na družbenih omrežjih. Zanjo se je sicer opravičil in jo pripisal preobremenitvi v času epidemije covida-19. Med drugim je novinarju Blažu Zgagi napisal, da "on ne bo šel na ventilator", to pa je med drugim zabrusil tudi Urošu Jauševcu, članu predsedstva SD.

Vlada je prav tako soglašala z imenovanjem Steva Lekića za direktorja Zavoda RS za transfuzijsko medicino, in sicer za mandatno dobo štirih let. V svetu slovenjgraške bolnišnice je kot predstavnika ustanovitelja razrešila dosedanjega člana Simona Jevšinka. Za preostanek mandata, do 23. oktobra, je v svet imenovala Ksandija Javornika.

Prav tako je v svetu jeseniške splošne bolnišnice razrešila dosedanje člane Matevža Lakoto, Aleša Ivkovića, Arneja MislejainDamjana Matičiča. Do izteka mandata, do 27. februarja 2022, je v svet za predstavnike ustanovitelja imenovala Evo Mlakar, Marto Smodiš, Brigito Tišler in Miho Zalokarja.

Obenem je v svetu murskosoboške bolnišnice razrešila dosedanje člane Marka Viraga, Dušana Bencika, Simona Jevšinka, Karla TurkainMajo Klemenčič. Do 21. septembra je v svet imenovala Hermino Vrbanjšak, Suzano Šuklar, Mitjo Perša, Stanislava SobočanainMitjo Slavinca.

Vlada je danes zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu trboveljske bolnišnice. Razrešila je dosedanje člane Dejana Doberška, Irmo Kovač, Dejana Žoharjain Marušo Eberlinc in do 20. decembra v svet imenovala Ervina Renka, Matjaža Popotnika, Jeleno JerininMelino Omrzel Petek.