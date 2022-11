Vlada soglaša z razrešitvijo direktorja celjske bolnišnice

Svet celjske bolnišnice je zaradi zamenjave identitete dveh bolnikov poleg direktorja Aleksandra Svetelška razrešil tudi strokovnega direktorja Franca Vindišarja. Namesto Svetelška so svetniki kot vršilca dolžnosti direktorja imenovali Dragana Kovačića, Vindišarja pa bo kot vršilec dolžnosti nasledil Radko Komadina.

Na ponedeljkovi seji sveta zavoda so prvič sodelovali novoimenovani svetniki Tomaž Subotič, ki je postal novi predsednik sveta, Mojca Kert in Petra Mencigar Cvar. V nadaljevanju so se svetniki seznanili z rezultati poslovanja bolnišnice, aktualnimi dogodki glede zamenjave identitete bolnikov, z akcijskim načrtom za obvladovanje čakalnih dob, s predlogom za potrditev posebnih programov in opozorili na resnost problema likvidnosti in visoke izgube iz poslovanja.

V celjski bolnišnici je septembra prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki ju je pripeljalo. V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli, ko so umrlega bolnika že pokopali.