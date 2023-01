Vlada sporočila ustavnemu sodišču, da se ne strinja z Gregorčičem

Kot so zapisali v sporočilu po današnji seji vlade, bodo rešitve iz novele, ki so jo volivci potrdili tudi na referendumu, zagotovile, da se bo strankarska politika popolnoma umaknila iz upravljanja in vodenja RTVS in da se bo zaposlenim povrnila avtonomija ter se bodo zagotovili pogoji za strokovno in neodvisno delo. Po ocenah vlade bodo civilnodružbene institucije, ki bodo samostojno imenovale svoje člane v organe RTVS, pri tem znale ohraniti in ubraniti avtonomijo.

"Podpora zakonu na referendumu je izraz spoznanja večine volivcev, da je nujna depolitizacija RTVS. Samo na ta način bo lahko RTVS v prihodnje opravljala svojo pomembno poslanstvo, utemeljeno na ustavno varovani pravici do svobode izražanja oziroma javnega obveščanja, ki je ključna za obstoj demokracije," so napisali. To pravico je po njihovih navedbah mogoče zagotoviti le z zagotavljanjem in spoštovanjem temeljnih načel novinarskega dela, kot so načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva ter načelo uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma.

"Res je sicer, da bodo s sistemskimi spremembami prenehale funkcije predlagateljem ustavne presoje pred potekom mandatne dobe, vendar so posledice teh sprememb neprimerljivo manj pomembne, kot bi bile posledice zadržanja izvrševanja zakona za RTVS kot javni zavod za demokratično delovanje družbe in za pravice in svoboščine njenih prebivalcev kot gledalcev in poslušalcev programov RTVS," so še pojasnili.