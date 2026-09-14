Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o Skoku

S predlaganimi amandmaji se v največji možni meri upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.
"Z amandmaji se med drugim natančneje urejajo položaj in pristojnosti Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ustanovitev in delovanje Specializiranega kazenskega sodišča Republike Slovenije, pristojnosti pri dodeljevanju in prenosu zadev, finančno in kadrovsko načrtovanje, položaj sodnikov ter prehodne rešitve za nemoten začetek delovanja novega sistema."
Predlog Zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) je bil ena od ključnih predvolilnih obljub Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku.
Po predlogu zakona se Specializirano državno tožilstvo (SDT) preimenuje v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest ter imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.
Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bi se ustanovilo Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.
Pred današnjo obravnavo se iz vrst sodstva in tožilstva vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah. Kot opozarjajo, so te premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027, na tožilstvu pa zakonodajalca pozivajo, naj zakona ne sprejme v predlagani obliki.
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