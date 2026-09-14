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Slovenija

Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o Skoku

Ljubljana, 14. 09. 2026 11.35 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.V. STA
Hišne preiskave na ministrstvu za pravosodje

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala. Predlog o Skoku je sicer deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva, naj se zakona v predlagani obliki ne sprejme.

S predlaganimi amandmaji se v največji možni meri upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Z amandmaji se med drugim natančneje urejajo položaj in pristojnosti Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ustanovitev in delovanje Specializiranega kazenskega sodišča Republike Slovenije, pristojnosti pri dodeljevanju in prenosu zadev, finančno in kadrovsko načrtovanje, položaj sodnikov ter prehodne rešitve za nemoten začetek delovanja novega sistema."

Predlog Zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) je bil ena od ključnih predvolilnih obljub Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku.

Specializirano državno tožilstvo
Specializirano državno tožilstvo
FOTO: POP TV

Po predlogu zakona se Specializirano državno tožilstvo (SDT) preimenuje v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest ter imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.

Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bi se ustanovilo Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.

Pred današnjo obravnavo se iz vrst sodstva in tožilstva vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah. Kot opozarjajo, so te premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na Vrhovnem sodišču predlagajo, da se začetek uporabe zakona zamakne najmanj do 1. oktobra 2027, na tožilstvu pa zakonodajalca pozivajo, naj zakona ne sprejme v predlagani obliki.

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KOMENTARJI9

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laky71
14. 09. 2026 12.49
In kaj bodo dosegli, ko pa bojo preiskovali samo svoje politične nasprotnike. Uvedli pa bi ga samo večkratni obsojenci, kar pa je še toliko bolj zaskrbljujoče.
Odgovori
0 0
daedryk
14. 09. 2026 12.43
Če bi policija ribarila pri vrhu piramide, bi imela manj dela in večji izkupiček. Tako pa se heca s sleherniki in je revica tako shirana.
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+2
2 0
Uporabnik2861974
14. 09. 2026 12.28
kaj se caka zdj s skokom naj ze zacnejo da se preisce korupcija politikov vseh levih srednjih desnih
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+1
2 1
Gašper15
14. 09. 2026 12.20
Jaz bi pa dal Policijo privat ne da je v državni lasti pa da se financira koliko kazni pobere pa koliko korupcije odkrije in podobno
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+3
3 0
realist9000
14. 09. 2026 12.07
Očitno vsem odgovarja trenutni status QUO, nič ne smemo spreminjati, pa vsi vemo, da je dosedanja ureditev neučinkovita.
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+0
3 3
Perrun
14. 09. 2026 12.05
saj to je joke ane? od ljudi ki so v zaveznistvu z Resnico nam hočejo prodati nek Skok?? kero norčevanje iz ljudi
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+5
6 1
Jon Bacek
14. 09. 2026 12.02
Njabolj se SKOKa bojijo politiki prejšnje Golobove vlade. Tudi Asto je zelo strah, da se razve njeno udejstvovanje v Foto Pubu!
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-3
6 9
dron
14. 09. 2026 12.44
Strah je farškega ministra Vrtovca, prihaja na dan🐖
Odgovori
0 0
brezveze13
14. 09. 2026 11.56
kaj se bojijo tega SKOK-a, a so vsi skorumpirani treba je ustanoviti eno pravo sodišče zaradi preveč zaposlenih ki v glavnem mešajo meglo pa ostalo razpustiti
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+10
11 1
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