Vlada sprejela amandmaje k predlogu zakona o Skoku

S predlaganimi amandmaji se v največji možni meri upoštevajo pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora ter mnenja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Z amandmaji se med drugim natančneje urejajo položaj in pristojnosti Specializiranega tožilstva za pregon korupcije in organiziranega kriminala, ustanovitev in delovanje Specializiranega kazenskega sodišča Republike Slovenije, pristojnosti pri dodeljevanju in prenosu zadev, finančno in kadrovsko načrtovanje, položaj sodnikov ter prehodne rešitve za nemoten začetek delovanja novega sistema."

Predlog Zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) je bil ena od ključnih predvolilnih obljub Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku.