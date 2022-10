Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah Fidesa

Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja o stavkovnih zahtevah glavnega stavkovnega odbora Fides, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, in imenovala predstavnike v Svet za sistem plač v javnem sektorju. Vlada sporoča, da se zaveda težav zdravnikov in zobozdravnikov ter da so v teku že postopki za več zakonskih sprememb. A hkrati na vladi dodajajo, da zahteve za njihov izstop ne podpirajo, prav tako želijo, da Fides v interesu pacientov prekliče napovedano stavko.

Glavni stavkovni odbor Fidesa, sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, je konec septembra na vlado podal stavkovne zahteve. Fides je zahteval ločena pogajanja, kar je tudi dosegel. Vlada pa je zdaj sprejela izhodišča za pogajanja, imenovala je tudi člane vladne pogajalske skupine za pogajanje s Fidesom. Vodja pogajalske skupine bo minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, njegov namestnik pa državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc. Ostali člani so predstavniki Ministrstva za finance in Ministrstva za javno upravo, in sicer ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič, sekretarka na ministrstvu za finance Jožica Grom, sekretarka na ministrstvu za javno upravo Nika Benedik in vodja Sektorja za plače v javnem sektorju na ministrstvu za javno upravo Branko Vidič.

icon-expand Zdravniki FOTO: Dreamstime

Z vlade so sporočili, da se zavedajo težav, s katerimi se zdravniki in zobozdravniki glede na specifičnost poklica in poslanstvo, ki ga izvajajo, soočajo v okviru veljavnega plačnega sistema. "Glede na aktualne razmere v zdravstvenem sistemu, še zlasti pa glede na težave, povezane z dostopnostjo zdravstvenih storitev in s čakalnimi dobami, ocenjujemo, da so spremembe potrebne, in sicer tako plačnega sistema kot tudi nekaterih drugih podsistemov v dejavnosti zdravstva," so sporočili z vlade. Vlada pojasnjuje tudi, da so v teku že postopki za več zakonskih sprememb, ki bodo področje uredili. A hkrati pojasnjujejo, da zahteve za izstop zdravnikov in zobozdravnikov ne podpirajo.

Poleg zgoraj navedenih vlada za to navaja še naslednje razloge: - z izstopom iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju se sistem financiranja zdravnikov in zobozdravnikov zgolj zaradi tega ne bi v ničemer spremenil, prav tako se zgolj zaradi izstopa iz plačnega sistema ne bi zvišal obseg sredstev za financiranje teh plač; - izstop ene (katere koli) poklicne skupine oziroma poklicne podskupine bi povzročil zahteve po izstopu tudi drugih poklicnih skupin, s tem pa nepreglednost, posledično pa tudi neobvladljive finančne učinke in s tem poslabšanje javnofinančnega položaja; - zdravniki in zobozdravniki so odgovorni nosilci izvajanja zdravstvenih storitev, vendar so kot takšni del zdravstvenega tima, ki ga sestavljajo tudi druge poklicne skupine v zdravstvu, zato je nujno, da je tudi ureditev plačila za delo vseh zaposlenih v zdravstvenem timu enotna.

"Vlada sindikat Fides vnovič vabi k dialogu in ga poziva, da v interesu pacientov napovedano stavko prekliče," so še dodali na ministrstvu za zdravje. Fides je stavko napovedal za 19. oktober.