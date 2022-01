Vlada sprejela izhodišča za pogajanje z zdravniki, ocena finančnih posledic slabih 112 milijonov na leto

Vladna pogajalska izhodišča med drugim določajo novo najvišjo omejitev glede uvrstitve v plačni razred, in sicer 63. plačni razred. Dvig plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike za šest plačnih razredov dopušča zadnji interventni zakon za omilitev posledic epidemije covida-19 in velja do 31. decembra 2022.

Izhodišča novo najvišjo razvrstitev v plačne razrede določajo zaradi vzpostavitve ustreznih razmerij glede uvrstitev v plačne razrede v okviru dejavnosti zdravstva in sestave zdravstvenih timov glede na pooblastila in odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov v razmerju do medicinskih sester.

Poleg tega so predlagana tudi nova delovna mesta, in sicer zaradi zadnje implementacije sprememb iz novele zakona o zdravniški službi, ki uvaja nov institut, osnovno licenco. To zdravniku podelijo po opravljenem strokovnem izpitu z namenom takojšnje vključitve v samostojno opravljanje zdravniške službe.

Kot kaže, pa vlada še ni sprejela pogajalskih izhodišč za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege, ki bi se glede na novembra sklenjeni sporazum morala nadaljevati najkasneje 15. januarja.

Po že sklenjenem sporazumu se je delu zaposlenih v zdravstveni negi dvignile plače, kar pa je sprožilo vse glasnejše nezadovoljstvo med zdravništvom, in sicer zaradi po njihovi oceni porušenih razmerij med medicinskimi sestrami in zdravniki. Ti so sicer zahtevali izstop iz enotnega plačnega sistema.

FIDES zaključek pogajanj pričakuje še v tem mesecu

Po sprejemu vladnih izhodišč za pogajanja v sindikatu FIDES v naslednjih dneh pričakujejo uradno povabilo na pogajanja, ki se morajo vsekakor zaključiti v tem mesecu, je navedel predsednik sindikata Konrad Kuštrin. Svoja izhodišča bo FIDES predstavil ob začetku pogajanj, nujno pa se jim zdi spodbuditi mlade in nasloviti izkušene zdravnike.

Kot je navedel, je nujno prisluhniti in ustrezno spodbuditi mlade, ki po dolgoletnem šolanju prevzemajo odgovornost prvega stika z bolnikom, da ostanejo v Sloveniji in okrepijo slovenski javni zdravstveni sistem. "Vsekakor pa je nujno, da v okviru možnosti interventnega naslovimo izkušene zdravnice in zdravnike, ki so na višku svojih moči in na katerih sloni kakovostna medicina, ki je gonilo napredka in predstavlja jedro javnega zdravstvenega sistema," je še dodal prvi mož FIDES-a.

Spomnil je, da so zdravniki na nedavni izredni letni konferenci sindikata soglasno zahtevali takojšnjo uresničitev možnosti, ki jih za zdravnike in zobozdravnike odpira PKP 10. Ob tem so pooblastili glavni odbor, da za uveljavitev uporabi vse oblike sindikalnega pritiska, ki bodo potrebne, z namenom, da ohranimo dostopen in učinkovit javni zdravstveni sistem.