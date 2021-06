Vlada sprejela letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski

Vlada je sprejela letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski. Ministrstvo za obrambo bo med drugim sklenilo pogodbe za investicije, namenjene izgradnji bataljonske bojne skupine in enote za specialno delovanje, so sporočili z vlade. Med konkretnimi projekti so navedli tudi taktično transportno letalo in lahka kolesna oklepna vozila 4x4.

Vlada je načrt sprejela na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih od 2021 do 2026, posamezne investicije pa so predvidene tudi v resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 ter srednjeročnem obrambnem programu 2018–2023. Ministrstvo za obrambo bo letos sklenilo pogodbe ter prevzelo obveznosti za investicije, namenjene izgradnji dveh ključnih zmogljivosti Slovenske vojske za zagotavljanje nacionalne in kolektivne obrambe v okviru Nata, ter vzpostavljalo pogoje za delovanje teh zmogljivosti v zahtevanih pogojih, so navedli v sporočilu po seji vlade. Letni načrt za letos predvidena nakup taktičnega transportnega letala, za katero bi namenili 17 milijonov evrov, izhaja iz gradiva, pripravljenega za obravnavo na vladi. Za nakup lahkih kolesnih oklepnih vozil 4x4 predvidevajo 33 milijonov, za opremo šest milijonov, za pehotno oborožitev 5.902.474 evrov, za komunikacijske in informacijske sisteme 4.161.313 evrov, za gradnjo strelišča Apače 1.950.000 evrov, za opremo skupin za usmerjanje letalske podpore milijon in pol, za vzpostavitev tehničnega varovanja objektov 1,4 milijona, za oborožitev in opremo specialnih sil pa 1.063.837 evrov. Skupaj še z nekaterimi drugimi projekti je predvideni znesek za letošnje leto 73.402.624 Načrtovana je tudi nadaljnja priprava investicijske dokumentacije za projekte opremljanja, ki pa letos za realizacijo ne zahteva finančnih sredstev. Ta se bo izvajala v naslednjih letih. Pri tem gre za helikopterje za specialne sile, bojna kolesna vozila 8x8, transportna vozila, logistično opremo, medicinsko opremo in raketne sisteme, še piše v sporočilu po seji vlade. Vlada lahko letni plan po potrebi tudi spreminja in dopolnjuje.