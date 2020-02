Vlada sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na seji sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Dokument, ki je bil deležen številnih kritik in ga bo vlada poslala v Bruselj, je po mnenju ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek "realno ambiciozen".

Pripravi načrta, ki je po oceni vlade "eden ključnih korakov k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050", bo sledil še sprejem dolgoročne podnebne strategije. Dokument, ki ga je vlada danes sprejela, je bil deležen veliko kritik - na eni strani, da je premalo ambiciozen, na drugi, da je preveč, zato ministrica meni, da je takšen, kot je lahko, se pravi realno ambiciozen. Med cilji je izpostavila zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 odstotkov, vsaj 35-odstotno izboljšanje energetske učinkovitosti in vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v končni porabi energije. Napovedala je vlaganja v raziskave in razvoj v višini treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), od tega bo en odstotek javnih sredstev. To so minimalni cilji, ki jih mora država do leta 2030 doseči, če ne želi biti deležna sankcij. "Nikoli se ne bi podpisala pod dokument, ki jasno ne pokaže, kako bomo te cilje dosegli," je dejala ministrica Alenka Bratušek. Velika verjetnost je namreč, da bo morala država že prihodnje leto plačati okrog 10 milijonov evrov kazni, ker ne bo dosegla 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije. Nuklearna energija v načrtu NEPN ostaja v sedanjem obsegu, manj je uporabe fosilnih goriv, več pa obnovljivih virov (sončna energija in vetrna), dodan je sosežig odpadkov.

Po številnih kritikah, da ministrstvo za infrastrukturo zapostavlja hidroenergijo, saj zaradi težav pri umeščanju v prostor vmesne različice načrta niso vsebovale gradnje novih hidroelektrarn do leta 2030, pa so nato v sprejetem načrtu predvideli nadaljnjo izrabo hidroenergije, pripravo analize njenih alternativ in posebnosti ter pripravo analize nujnosti izrabe hidroenergije za dosego cilja podnebno nevtralne Slovenije do leta 2050. "Absolutno hidroenergija ostaja ena ključnih prednosti Slovenije, zato NEPN to poudarja, res pa je, da niso navedene natančne lokacije, kjer jih bomo gradili, saj bo treba izvesti kar nekaj izravnalnih ukrepov, da bodo okoljsko sprejemljive," je pojasnila. Kar se tiče drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško (Nek), v načrtu piše, da moramo odločitev o morebitni gradnji sprejeti najkasneje do leta 2027. Če bi želeli danes drugi blok vnesti v načrt, bi morali izvesti več okoljskih preverjanj. "Dejstvo pa je, da ko govorimo o jedrski energiji, je pred državo še ena bolj pomembna odločitev, in sicer podaljšanje obratovanja za obstoječi blok. Trenutno ima dovoljenje za obratovanje do leta 2023, zato je treba zagotoviti, da bo lahko obratoval do leta 2043, kot je načrtovano," je dejala.

