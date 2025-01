Vlada sprejela nove zakone: Tuji zdravstveni delavci hitreje na trg dela

Po besedah Prevolnik Rupel je v letu 2024 za priznanje poklicnih kvalifikacij zaprosilo 123 zdravnikov in zobozdravnikov ter 136 drugih zdravstvenih delavcev. Ker so bili postopki dolgotrajni, so marsikoga odvrnili od pridobivanja poklicne kvalifikacije. "Seveda pričakujemo več interesa in povečanje števila kandidatov," je poudarila. Koliko bo dodatnega interesa, pa je težko oceniti, je dodala.

Spomnila je, da se Slovenija sooča s pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, trenutni postopki priznavanja poklicnih kvalifikacij pa so zapleteni in precej dolgotrajni. Zakon bi tujim zdravstvenim delavcem omogočil bolj enostaven in hitrejši vstop na slovenski trg dela ter čim boljši, čim lažji in čim hitrejši način integracije v družbo.

Predlog zakona bi poenostavil in predvsem poenotil postopke priznavanja tujih kvalifikacij. Postopki trenutno v povprečju trajajo devet mesecev. Predlog zakona pa bi jih po ocenah skrajšal na tri mesece, je pojasnila ministrica.

Ob tem bi predlog zakona znižal stroške, ki jih imajo kandidati s priznavanjem poklicnih kvalifikacij. Kot enotna točka za priznavanje poklicnih kvalifikacij je predvideno ministrstvo za zdravje, zato se bodo kandidati izognili dvojnemu plačevanju taks. Zaradi enotne točke bo za kandidate tudi manj administracije, je pojasnila Prevolnik Rupel.

Namesto komisije, ki jo je bilo doslej velikokrat zelo težko sestaviti, bo po novem imenovan izvedenec. Ta bo natančno preveril strokovnost in znanje kandidatov, ki bo kljub poenostavitvam postopkov po zagotovitvi ministrice ostalo na isti visoki ravni.

Novost je tudi to, da bodo znanje slovenščine preverjali ob prijavi na strokovni izpit, in ne že v začetni fazi postopka. Prav tako bi predlog zakona uvedel obdobje usposabljanja do šest mesecev pri izvajalcu, torej pri ponudniku dela.

"V tem obdobju usposabljanja bo lahko kandidat spoznal delo in se tudi naučil slovenskega jezika," je dejala ministrica. Ob tem v predlogu zakona ohranjajo trenutno določbo, po kateri ministrstvo za zdravje krije stroške tečaja slovenskega jezika v višini 300 evrov.

Pri noveli zakona o zdravilih gre po besedah Prevolnik Rupel predvsem za prenos evropskega pravnega reda. "Želimo seveda zagotoviti, da so na trgu le zdravila, ki izpolnjujejo stroge standarde varnosti, učinkovitosti in kakovosti," je poudarila.

Poleg tega pa želijo s predlogom novele sistemsko urediti financiranje in dostop do zdravil v primeru izjemnih razmer. Gre denimo za naravne in druge nesreče, izredne razmere v javnem zdravju, resne grožnje za zdravje ali čezmejne zdravstvene grožnje, je pojasnila.

Tako bi denimo ob sprejetju predloga novele vsem členom dobavne verige zdravil naložili obveznosti, da obveščajo, kdaj bo neko zdravilo prišlo na trg. Obveščati bi morali tudi o zalogah zdravil, pa tudi ob primerih prekinitve prometa z nekim zdravilom.

Predlog novele tudi celostno ureja področje nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje in poleg uradne kontrole kakovosti zdravil zaradi varovanja javnega zdravja uvaja tudi kontrolo kakovosti učinkovin v prometu. Učinkovine se namreč vgrajujejo v magistralna zdravila, ki niso podvržena uradni kontroli zdravil, so zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Tudi pri predlogu zakona o medicinskih pripomočkih gre za prenos evropskega pravnega reda. Namen je pacientom zagotoviti kakovostne, varne in učinkovite medicinske pripomočke, ki so v skladu z zakonodajo, je poudarila Prevolnik Ruplova.

Ministrica je izpostavila primere iz Hrvaške in Velike Britanije, ko so pacientu vgradili kolk ali prsne vsadke neustrezne kakovosti, ki so povzročali stranske učinke.

S predlogom zakona o medicinskih pripomočkih želijo to preprečiti in zagotoviti, da ima vsak pacient, ki bo imel vgrajen kakršenkoli medicinski pripomoček, pregled nad tem, kaj mu je bilo vgrajeno.

Zakon ob tem predvideva vzpostavitev informacijskega sistema. V njem bo mogoče razbrati vrste posameznih medicinskih pripomočkov. Če bi se naknadno ugotovilo, da je z medicinskim pripomočkom karkoli narobe, bo sledljivost zagotovljena, pacientu pa bodo pripomoček v najkrajšem možnem času zamenjali.