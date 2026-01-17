Vlada sprejela odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev o sodelovanju dveh častnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje "Arctic Endurance" pod vodstvom Kraljevine Danske, z namenom podpore krepitvi regionalne varnosti.

Kot so sporočili po dopisni seji vlade, na kateri so sprejeli odločitev, bo vaja predvidoma potekala na Grenlandiji. O času izvedbe pa bo odločitev sprejeta v fazi načrtovanja, so še dodali.