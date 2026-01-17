Naslovnica
Slovenija

Vlada sprejela odločitev o napotitvi dveh častnikov na Grenlandijo

Ljubljana, 17. 01. 2026 10.07 pred eno minuto 1 min branja 7

Avtor:
K.H.
Slovenska vojska

Slovenija bo na mednarodno vojaško vajo na Grenlandijo poslala dva častnika Slovenske vojske, je vlada odločila na dopisni seji. Sklepa o napotitivi vojakov ne bo treba potrjevati še v parlamentu.

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev o sodelovanju dveh častnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje "Arctic Endurance" pod vodstvom Kraljevine Danske, z namenom podpore krepitvi regionalne varnosti.

Kot so sporočili po dopisni seji vlade, na kateri so sprejeli odločitev, bo vaja predvidoma potekala na Grenlandiji. O času izvedbe pa bo odločitev sprejeta v fazi načrtovanja, so še dodali. 

Preberi še Slovenija na Grenlandijo pošilja dva častnika?

"V skladu s tretjim odstavkom 84. člena Zakona o obrambi Vlada Republike Slovenije odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah, ter sprejema letne načrte usposabljanja vojske izven države in tujih vojaških enot v Republiki Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami," so zapisali v sporočilu za javnost. 

Slovenija ima z Dansko od januarja 1998 sklenjen memurandum o stikih na vojaškem področju. 

Ministrstvo za obrambo bo izvedlo ustrezne postopke za sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi vaje, so še sporočili z vlade. 

vlada slovenska vojska grenlandija častnik vojaška vaja

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar
17. 01. 2026 10.20
Pravilno. Smo del EU in tako naj tudi ostane.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
17. 01. 2026 10.19
Lepo nas sužnji vlada, naj ne vtika nosa kjer ji mesto NI! Kakšna neki Grenlandija in unija, to je pase.
Odgovori
+2
3 1
ho?emVšolo
17. 01. 2026 10.19
Bravo. Svoboda ima moj glas!
Odgovori
-2
0 2
2mt8
17. 01. 2026 10.17
To bo res v veliko pomoč proti ZDA. Če bi ogrožala Rusija, bi bil dovolj eden.
Odgovori
+1
2 1
2mt8
17. 01. 2026 10.19
To sem napisal zato, da vidim, koliko rusofilov je v Sloveniji. Verjetno tričetrt.
Odgovori
+0
1 1
Milorad Ulemek-Legija
17. 01. 2026 10.20
😴💤💤💤🐑🐏🐑
Odgovori
+1
1 0
PoldeVeliki
17. 01. 2026 10.16
Je med njima komandos zelena baretka navy seal Borut Sajovic ?
Odgovori
+1
2 1
