Vlada sprejela podlago za okoli 80 kadrovskih sprememb v Civilni zaščiti

Zaradi kadrovskih sprememb - odhodov na druge delovne dolžnosti v drug organ ali enoto Civilne zaščite, zdravstvenih razlogov in upokojitev - je treba zamenjati oziroma razrešiti tudi več članov regijskih štabov Civilne zaščite, so zapisali po tokratni vladni seji.

S tem namenom je vlada na seji spremenila in dopolnila sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov štaba ter regijskih poveljnikov, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite.