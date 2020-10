Sprejet predlog novele, ki uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka

Pomembna novost novele je, da predvideva ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom, in uvedbo brezplačnega vrtca za vsakega tretjega in nadaljnjega otroka iz družine, ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.

S predlagano novelo se fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, prepoveduje opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Ob tem določa stroge sankcije za kršitev te prepovedi, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo za kršitev prepovedi v razponu od 5.000 do 10.000 evrov.

Inšpektorjem, pristojnim za šolstvo, pa bo novela omogočila učinkovitejše delovanje, saj določa povečano število prekrškov za kršitev posameznih določb Zakona o vrtcih. Dograjuje tudi institut varuha predšolskih otrok na domu.