Vlada sprejela predlog za prepoved frackinga

S predlagano novelo zakona se odpravljajo različne pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala prvotna različica zakona, nekatera področja pa se dodatno ali na novo urejajo, so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Na novo je reguliran tudi postopek opustitve izkoriščanja, dodana je možnost začasnega ali trajnega deponiranja viškov mineralne surovine pri izvajanju državnih projektov, dodatno je urejeno področje inšpekcijskega nadzora, uvedene so podlage za učinkovitejše ukrepanje zoper nelegalne kope in drugo.

Vlada je tako sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu ter ga bo poslala državnemu zboru v obravnavo in predlagala njegov sprejem po rednem postopku.

Dodatno se urejajo tudi vprašanja, ki se nanašajo na upravljanje mineralnih surovin, predlog pa prinaša tudi podlage za podaljšanje obstoječih rudarskih pravic v posebnih primerih, kot so obsežni pridobivalni prostori, pri katerih izkoriščanje poteka postopoma po posameznih poljih, premogovniki in podzemni rudniki naravnega kamna brez vplivov na površino.

Dejan Židan iz vrst SD se je na poslanke in poslance državnega zbora že obrnil z apelom, da "naredimo, kar je prav in odgovorno: prepovejmo hidravlično drobljenje". S tem jih je pozval, naj podprejo spremembe Zakona o rudarstvu na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor ter tako omogočijo, da se o zakonu znova opredeli Državni zbor Republike Slovenije.

"Vsaka oblika hidravličnega lomljenja (fracking) je nevarna ter ogroža ljudi in naravo. Ne držijo trditve, da manj obsežen fracking (manj kot 1.000 kubičnih metrov vbrizga vode na fazo lomljenja) ni nevaren – v nasprotju s t. i. obsežnim frackingom (vsaj 1.000 kubičnih metrov vbrizga vode)," je dodal Židan. To invazivno metodo pridobivanja zemeljskega plina pa so prepovedale ter na različne načine že omejile številne države v Evropi in po svetu. Prav tako je pozval, naj poslanci v svoji odločitvi na znanje vzamejo dejstvo, da se je za prepoved frackinga odločno opredelila tudi lokalna skupnost, v kateri naj bi se fracking izvajal.

25. novembra je namreč državni zbor s 46 glasovi za in 41 proti sklenil, da je predlog za prepoved hidravličnega lomljenja v Sloveniji, ki so ga vložile poslanske skupine Levica, LMŠ in SD, primeren za nadaljnjo obravnavo. "Varnega frackinga ni," je na obravnavi poudarila poslanka Levice Nataša Sukič in ocenila, da je ga je treba zato v celoti prepovedati. Šlo je že za peti poskus, s katerim želijo preprečiti načrte britanske družbe Ascent Resources o vrtanju v Petišovcih.