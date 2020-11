Država bo v letu 2021 občine razbremenila za skoraj 71 milijonov evrov

Spremembe omenjega zakona bodo občine finančno razbremenile tako, da bo država od občin "prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči". Na vladi poudarjajo, da bo enako veljajo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo doma in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje "nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe".