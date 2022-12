Vlada sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu v višini 1,2 milijarde evrov

Zaradi visokih cen energentov bo vlada pomagala gospodarstvu tudi v letu 2023 pri subvencioniranju visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranju dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest, če bo to potrebno, ter zagotovila ugodne kredite za čim boljšo likvidnost podjetij, so po dopisni seji sporočili z Urada vlade za komuniciranje .

"Sprejeti paket pomoči je eden izmed najbolj obsežnih v zgodovini Slovenije, zajete so vse gospodarske panoge ter vse velikosti podjetij, od malih do srednje velikih in velikih. Pomoč je ciljno naravnana na tista podjetja, ki bodo pomoč resnično potrebovala, obenem pa smo preventivno pripravljeni, če bi prišlo do poslabšanja gospodarske situacije in bi morala kakšna podjetja tudi začasno prilagoditi proizvodnjo," je, kot so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, dejal minister Matjaž Han.

Predvidene so enostavna pomoč ter štiri vrste posebne pomoči: osnovna posebna pomoč (do 50 odstotkov upravičenih stroškov), pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost (do 40 odstotkov upravičenih stroškov), pomoč za energetsko intenzivna podjetja (do 65 odstotkov upravičenih stroškov) in pomoč za posebej izpostavljena energetsko intenzivna podjetja (do 80 odstotkov upravičenih stroškov). Pogoji bodo postavljeni skladno z evropskim kriznim okvirom za državne pomoči.

Predvidena sta tudi ukrepa delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa in začasnega čakanja na delo.

Nadomestilo za skrajšani delovni čas bodo lahko dobila podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje za pomoč gospodarstvu, in sicer za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2023. Povračilo bo znašalo 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače delavcu (bruto), a največ do višine poprečne mesečne plače za oktober 2022.

Ukrep povračila nadomestila plače delavcem na čakanju bodo lahko od 1. januarja do 30. junija 2023 za obdobje 30 dni koristili delodajalci, ki bodo upravičeni do pomoči po tem zakonu, pogoj pa bo tudi, da bodo polovico prejetih sredstev v nadaljnjih 30 mesecih investirali v zeleni prehod. Tudi pri tem ukrepu bo povračilo znašalo 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače, največ do višine poprečne plače za oktober 2022.

Pri tem ukrepu gre za spremembo glede na predlog, ki je bil v obravnavi socialnih partnerjev. Prvotni je namreč predvideval, da bi morali prejemniki pomoči za čakanje na delo ves znesek, ki bi ga prejeli kot subvencijo, nato v 24 mesecih nameniti za investicije v zeleni prehod.

Predvidena so tudi različna ugodna posojila za zagotavljanje likvidnosti v skupni višini 250 milijonov evrov.

Za ukrepe po tem zakonu bo za leto 2023 in deloma za leto 2024 predvidoma potrebnih 1,2 milijarde evrov. Pri tem bo za ukrep sofinanciranja visokih cen elektrike, plina in pare namenjenih do 850 milijonov evrov, za sofinanciranje ukrepov skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo 100 milijonov evrov in za ukrep izboljšanja likvidnosti podjetij 250 milijonov evrov.