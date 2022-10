Vlada sprejela predlog zakona o zaščiti žvižgačev

Predlog zakona po ministričinih navedbah spoštuje že vzpostavljene nadzorne mehanizme na različnih področjih ter jih nadgrajuje. Predvideva namreč dvofazno kanaliziranje prijav, in sicer je prva faza predvidena znotraj delovnega okolja in velja za podjetja oziroma organizacije, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Takšne organizacije bodo morale vzpostaviti primeren notranji kanal, preko katerega bodo lahko žvižgači prijavili nepravilnosti. Namen tega je, da se nepravilnosti uredijo že na ravni organizacije, je pojasnila ministrica.

Kot je poudarila ministrica, je domet zaščite po tem predlogu sicer zasnovan celo širše od zahtev direktive EU: "Nanaša se namreč tudi na prijavo kršitev vseh drugih predpisov. Uporabljal se bo tudi za anonimne prijave, hkrati pa je od direktive EU bolj ambiciozen." Po njenih besedah pričakujejo, da bo sistem prispeval k preprečevanju in odkrivanju najrazličnejših oblik kršitev predpisov, ki z ustvarjanjem poslovne negotovosti zavirajo tudi gospodarsko rast, upočasnjujejo postopke in povzročajo dodatne stroške. Okrepljeno varstvo prijaviteljev pa bo povečalo splošno raven varstva delavcev v skladu s cilji evropskega stebra socialnih pravic.

Če pa to ne bi bilo dovolj oziroma če bi prihajalo do povračilnih ukrepov, pa so po zakonskem predlogu na voljo tudi zunanji prijavni kanali, in sicer predvsem že obstoječe organizacije, agencije, inšpektorati, ki že imajo pristojnosti na področju prekrškovnih postopkov. Pri tem bo po ministričinih navedbah kot nek centralni organ delovala Komisija za preprečevanje korupcije, predvideno pa je tudi javno razkritje kršitev.

Kot je dejala, želijo predvsem preprečiti, da bi prišlo do povračilnih ukrepov proti žvižgačem, zlasti s strani delodajalcev. Predlog zakona prepoveduje povračilne ukrepe, kot so odpoved delovnega razmerja, šikaniranje ali premestitev na slabše delovno mesto. Hkrati bodo prijavitelji oziroma žvižgači deležni zaščite pred razkritjem njihove identitete, v primeru povračilnih ukrepov pa jim bodo med drugim nudili svetovanje, informacije ter drugo podporo, denimo pravica do sodnega varstva, pravica do brezplačne pravne pomoči, pravica do nadomestila za primer brezposelnosti in psihološka podpora.