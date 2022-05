Vlada sprejela predlog zakona za ureditev položaja ukrajinskih beguncev

Na pobudo več držav članic Evropske unije in s podporo visokega predstavnika Združenih narodov za begunce je Evropska komisija podala predlog Svetu Evropske unije za sprejem izvedbenega sklepa, s katerim bi aktiviral direktivo o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite ob množičnem prihodu razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takih oseb. Direktiva bi omogočila takojšnjo in začasno zaščito razseljenim osebam iz Ukrajine ter podprla uravnoteženje prizadevanj med državami članicami pri sprejemanju teh oseb in posledicah takega sprejema.

Vlada je sporočila, da je cilj predloga zakona učinkovitejše izvajanje postopkov priznanja začasne zaščite in zagotavljanja pravic osebam, za katere je uvedena začasna zaščita. "Predlog zakona predvideva ustrezno novelacijo predpisov, zlasti s področja začasne zaščite razseljenih oseb, oziroma odstop od veljavnih predpisov na področju javnih financ, dela in izobraževanja ter uvedbo začasnih ukrepov za hitro, učinkovito in celovito ureditev položaja oseb, za katere je uvedena začasna zaščita. Pri tem predlog zakona sledi načelom mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, zlasti glede urejanja začasne zaščite ob množičnem prihodu razseljenih oseb, ter upošteva izhodišča nacionalne zakonodaje in sprejete mednarodne obveznosti, vključno s predpisi EU na tem področju," so zapisali po seji vlade.

Predlog zakona ureja tudi začasen ukrep menjave omejene količine bankovcev ukrajinske grivne, s katero razpolagajo osebe, za katere je uvedena začasna zaščita, v evre, kot je določeno v Priporočilih Sveta EU o pretvorbi bankovcev grivne v valuto države članice gostiteljice v korist razseljenih oseb iz Ukrajine z dne 19. aprila 2022.