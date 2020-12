Vlada sprejela predlog zakonske podlage za platforme, kot je Uber

Predlog omogoča, da se v Sloveniji na področju prevoza potnikov uveljavijo inovativne tehnologije, ki lahko zagotovijo, da si ponudniki storitev delijo sredstva, čas in znanje, ter spretnosti, da uporabniki storitev pridejo do novih storitev z razširjeno ponudbo in z nižjimi cenami, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Predlog spremembe zakona spreminja izvajanje taksi prevozov ter najema vozila z voznikom, predlaga tudi zmanjšanje administrativnih ovir za izvajanje taksi dejavnosti. Pogoji za uporabo elektronske aplikacije za avtotaksi prevoze in pri najemu vozila z voznikom so enaki, kar zagotavlja enako obravnavo obeh vrst prevoza.

Taksimetri tako ne bi bili več obvezni niti za taksiste. Ker se pri prevozih, dogovorjenih prek spletnih platform, cena prevoza in pot dogovorita vnaprej, s čimer ima potnik zagotovilo ponudnika, so zahteve za dodatno zaščito, kot je taksimeter, po navedbah infrastrukturnega ministrstva namreč nepotrebne.

Besedo pri postavljanju pravil bodo imele tudi občine, ki bodo lahko določile standard kakovosti, ki predpisuje vrsto pogona ter videz vozila in njegovo starost. S tem bodo po navedbah infrastrukturnega ministrstva lahko sledile okoljskim ciljem lokalne skupnosti in zagotavljale ustrezno raven prevozov.

Predlog novele vključuje tudi nekatera določila, s katerimi se poenostavljajo pridobivanje kartic oz. vozovnic za kategorizirane športnike in oblika kartic ter uvajajo določila, s katerimi bo mogoče poenostaviti sistem vozovnic integriranega javnega potniškega prometa in ga narediti bolj privlačnejšega za uporabnike.

Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je zakonsko podlago za platforme, kot je Uber, napovedal julija. Taksisti spremembam zakonodaje večinoma nasprotujejo, saj tovrstne platforme označujejo kot nelojalno konkurenco.