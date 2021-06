PRENOS V ŽIVO: Vlada sprejela predloga zakonov o investicijah in nujnih ukrepih v zdravstvu

Naložbe so med drugim predvidene v univerzitetnih kliničnih centrih (UKC) Ljubljana in Maribor, splošnih in specialnih bolnišnicah, psihiatričnih bolnišnicah, porodnišnicah, fakultetah za študij medicine in dentalne medicine ter znanstveno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah na področju zdravstva. Predlog zakona med drugim predvideva izgradnjo nove gastroenterološke klinike v ljubljanskem UKC, novega objekta kliničnega inštituta za medicinsko genetiko, novega prizidka k stari porodnišnici in ortopedski kliniki. Na področju splošnih bolnišnic je načrtovana izgradnja gorenjske regijske bolnišnice, predvidene pa so tudi nove kapacitete na področju negovalnih bolnišnic in negovalnih domov.

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 so pripravili na ministrstvu za zdravje. Predlog zakona ureja porabo sredstev v višini 1943 milijonov evrov, ki se bodo zagotavljala z rednimi letnimi proračuni v letih od 2021 do 2031, in sicer v finančnem načrtu ministrstva za zdravje, je razvidno iz predloga zakona, ki je bil v začetku maja objavljen na portalu e-demokracija.

Vlada je danes potrdila tudi osnutek predloga zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je ministrstvo na vlado poslalo minuli teden. Predlog zakona določa začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19. Med drugim določa podaljšanje nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, način naročanja na cepljenje, vodenje seznama naročenih oseb in način izvedbe cepljenja proti covidu-19. Določa tudi pogoje za donacijo ali odprodajo viška zdravil in cepiv proti covidu-19 ter določneje ureja pravno podlago za zbirko centraliziranega nacionalnega seznama za spremljanje seznama naročenih za cepljenje in ostale zdravstvene storitve na primarni ravni.

Vlada sprejela tudi predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Glede na osnutek, zakon načrtuje vzpostavitev sistema dolgotrajne oskrbe kot novega stebra socialne varnosti, ki bo v povezavi s spremembami drugih sistemov socialne varnosti (zdravstva, socialnega varstva in pokojninskega varstva) in dodatnimi javnimi viri omogočal ter zagotavljal izvajanje dolgotrajne oskrbe kot integrirane dejavnosti vseh storitev. Predlog predvideva izvajanje storitev tako v institucijah kot tudi v skupnostnih oblikah dolgotrajne oskrbe. Načrtovane rešitve omogočajo izvajanje storitev dolgotrajne oskrbe v različnih okoljih in ukinjajo kriterij starosti najmanj 65 let za dostop do dolgotrajne oskrbe v instituciji.

Nabor storitev glede na osnutek med drugim vključuje storitve s področja osnovnih dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, zdravstvene nege ter storitev za ohranjanje in krepitev samostojnosti, predvideva pa tudi uvedbo e-oskrbe, je razvidno iz predloga, objavljenega med vladnimi gradivi v obravnavi. Kot enega od virov financiranje dolgotrajne oskrbe predlog zakona predvideva financiranje iz naslova obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ki zagotavlja univerzalne, vsem upravičencem pod enakimi pogoji dostopne pravice.

Za to je predviden sprejem posebnega zakona, ki bo določil pogoje obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, osnovo za plačilo prispevkov in prispevno stopnjo, način obračuna in plačevanja prispevkov, zavezance in prispevke za posebne primere. Do sprejema tega zakona osnutek predvideva, da bo zakon o dolgotrajni oskrbi določal financiranje pravic iz dolgotrajne oskrbe z naslova prenesenih sredstev, manjkajoča finančna sredstva za izvajanje pravic po tem zakonu pa bo v okviru javnih proračunov zagotavljala država.

Med drugim bi se za izvajanje pravic dolgotrajne oskrbe, na poseben podračun Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prenesel del sredstev, zbran iz prispevkov obveznega zdravstvenega zavarovanja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je še razvidno iz osnutka, objavljenega minuli teden.