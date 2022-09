Sprejeli program evropske kohezijske politike: pod vprašajem pol milijarde evrov

V okviru programa so načrtovana sredstva evropske kohezijske politike na nacionalni ravni. V program so vključeni štirje skladi, in sicer bo kohezijski sklad prispeval 718 milijonov evrov, evropski sklad za regionalni razvoj, ločen na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, sredstva v višini skoraj 1,6 milijarde evrov, evropski socialni sklad, prav tako ločen na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo, v višini 636 milijonov evrov ter sklad za pravični prehod za dve premogovniški regiji, Zasavje in Savinsko-Šaleško regijo, skoraj 256 milijonov evrov.

Priprava obeh omenjenih dokumentov je bila ena od glavnih prioritet vlade od začetka mandata junija letos, je spomnil Jevšek. "Uspelo nam je z vključujočim pristopom, trdim delom in tesnim sodelovanjem z Evropsko komisijo, ministrstvi, vladnimi službami, razvojnimi sveti kohezijskih regij, ekonomskimi in socialnimi partnerji," je dodal.

Partnerski sporazum, ki ga bo Jevšek danes s komisarko Ferreira slovesno podpisal ob obisku slednje v Sloveniji, je Evropska komisija odobrila sredi septembra. Več kot tri milijarde sredstev bo namenjenih za zeleni in energetski prehod, trajnostno mobilnost, raziskave in razvoj v podjetjih, krepitev socialne vključenosti in zaposlovanja, dolgotrajno in zdravstveno oskrbo.