Vlada sprejela proračunski razrez za leti 2024 in 2025

Vlada je sprejela proračunski razrez za leti 2024 in 2025.

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela konec maja. Cilj je znižanje javnofinančnega primanjkljaja pod tri odstotke bruto domačega proizvoda v letu 2024 in nato njegovo nadaljnje postopno zniževanje, so takrat sporočili z ministrstva za finance. Za prihodnje leto so omenili za 232 milijonov evrov nižjo porabo, kot je v že sprejetem proračunu zapisano zdaj.

Finančni minister Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade povedal, da bodo skupni odhodki leta 2024 znašali nekaj več kot 15,2 milijarde evrov. To je približno 300 milijonov evrov manj, kot piše v proračunu za prihodnje leto, ki ga je DZ potrdil novembra lani.

"Takšna raven na eni strani omogoča naslavljanje ključnih razvojnih izzivov in prioritet vlade v prihodnjem obdobju, na drugi pa skrbi za racionalno rabo javnih sredstev," je dejal. Za investicijske projekte se mu ob tem zdi ključno uspešno koriščenje evropskih kohezijskih sredstev in sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

Kljub znižanju pa bodo odhodki še vedno na zelo visoki ravni, je zatrdil. In sicer bodo leta 2024 približno 10 odstotkov višji kot v letu 2022 ter več kot 50 odstotkov višji kot v predkoronskem letu 2019, je povedal.

Leta 2025 se bodo odhodki vseh proračunskih porabnikov povzpeli na 15,9 milijarde evrov.

Na tak način vlada sledi trem bistvenim prioritetam, h katerim se je zavezala tudi v koalicijski pogodbi, je zatrdil minister in naštel zdravje, znanje in mlade. "Te tri prioritete se poznajo skozi proračun," je poudaril. Vlada sledi tudi fiskalnim pravilom, ki bodo naslednje leto znova začela veljati.

Zdaj bodo morala posamezna ministrstva do 22. avgusta pripraviti predloge svojih finančnih načrtov, pri čemer so po Boštjančičevih besedah vsi porabniki po eni strani nezadovoljni, po drugi strani pa razumejo realnost položaja. V zadnjih dveh letih smo se zaradi kriz navadili, da so bila sredstva skoraj neomejena, a seveda ni tako, je dejal.

Vlada bo proračunske dokumente kot običajno sprejela in poslala v DZ najpozneje do 1. oktobra, ko bosta znana tudi končna ocena proračunskih prihodkov in višina načrtovanega primanjkljaja.