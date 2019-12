Vlada sprejela šestletni načrt vlaganj v prometno infrastrukturo: namenila 5,6 milijarde evrov

Medtem ko je predvsem za železnice in trajnostno mobilnost sredstev več, je za državne ceste in avtoceste manj sredstev od načrtovanih v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa.

Za železnice in trajnostno mobilnost več sredstev

Na področju rednega vzdrževanja cest in železnic in subvencioniranja izvajanja obvezne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa je prihodnje leto predvideno dodatnih 431,9 milijona evrov, leta 2021 okoli 438 milijonov evrov, nato do leta 2025 še po 453 milijonov evrov, 443,5 milijona evrov, 441,7 milijona evrov in 423 milijonov evrov.

Medtem ko je predvsem za železnice in trajnostno mobilnost sredstev več, je za državne ceste in avtoceste manj sredstev od načrtovanih v resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. Največje odstopanje je razvidno s področja cest, kjer se investicije v gradnjo in obnovo odmikajo v prihodnja leta, pri čemer mora direkcija za infrastrukturo zagotavljati prevoznost cest. Direkcija je tako v letih 2018 in 2019 sicer dosegla načrtovana sredstva iz resolucije (od 260 do 280 milijonov evrov), v letih 2020 in 2021 pa se sredstva znižujejo na približno 212 oz. 213 milijonov evrov.

Seznanili so se tudi z akcijskim načrtom udejanjanja trajnostne mobilnosti v prestolnici

Vlada bo sicer prihodnje leto začela pripravljati revizijo resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa, pri čemer bo upoštevala rezultate iz nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in študije regionalnih železniških prog, vključno z ljubljanskim železniškim vozliščem.

Na današnji seji se je vlada seznanila tudi z akcijskim načrtom udejanjanja trajnostne mobilnosti na območju širšega ljubljanskega mestnega območja. S tem je ministrstvu za infrastrukturo dala zeleno luč, da načrt posreduje v obravnavo parlamentarnemu odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, na čigar zahtevo je akcijski načrt tudi pripravilo. Pristojnemu odboru DZ bo v obravnavo posredovan tudi načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025, so zapisali na vladi.