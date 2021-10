2022: Spremembe pri poslovanju državne uprave, občin in nosilcev javnih pooblastil

Spremembe se uvajajo tudi pri naročanju strank. Do sedaj se je naročanje izvajalo v skladu z notranjimi pravili vsakega organa, po novem se bodo pravila poenotila tako, da bo strankam zagotovljeno naročanje po telefonu in po elektronski poti. Organi bodo uporabnike o tem obveščali z obvestili na spletnih straneh in v uradnih prostorih. Uporabnikom, ki se bodo naročili in se s tem izognili morebitnemu čakanju v vrstah v uradnih prostorih, bodo organi zagotavljali obravnavo v terminu, ki ga bodo predlagali uporabniki, če to ne bo mogoče, pa v prvem prostem terminu.

Organi državne uprave, občine in nosilci javnih pooblastil bodo najkasneje do 4. aprila 2022 prešli na notranje poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, kar pomeni, da jih bodo – razen v izjemnih primerih, ki jih določi uredba – praviloma izdajali v elektronski obliki. Obvezno elektronsko poslovanje ne bo vplivalo na dostopnost organov, saj se bodo uporabniki nanje še naprej lahko obračali na uveljavljene načine, tudi z vlogami v fizični obliki. Uporabniki, ki z organi in občinami ne bodo poslovali elektronsko, bodo spremembo v načinu poslovanja opazili po tem, da na dokumentih v fizični obliki – razen na upravnih odločbah in sklepih – ne bo lastnoročnega podpisa izdajatelja, ampak bo na njih označeno, da so izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Obstoječi okvir časa in uradnih ur organov državne uprave ostaja nespremenjen, vendar bo uredba predstojniku omenjenih organov omogočila, da bo zaradi povečanega interesa za neko upravno storitev, na primer za izdajo osebnega dokumenta ali elektronskega potrdila, odredil, da lahko organ začasno posluje tudi v soboto. Prav tako uredba v tem delu poenostavlja poslovanje, ker odpravlja soglasja ministra za javno upravo, ki jih je moralo to izdati pred spremembo poslovnega časa in uradnih ur zaradi izjemnih okoliščin, kot so naravne nesreče, požari in epidemija, ali ko je to potrebno zaradi obsega nalog in posebnosti v koledarskem letu za opravljanje dela nad minimumom uradnih ur, določenih z uredbo.

Razširili so nabor vlog, za katere ne velja krajevna pristojnost. Po novem bodo lahko državljanke in državljani na kateri koli upravni enoti oddali tudi vlogo za dovoljenja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje šol vožnje, izkaznice o vozniških kvalifikacijah, priglasitev in prijavo na vozniški izpit in vpis spremljevalcev v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje.

Prav tako je razširjen nabor vlog, ki jih v upravnih zadevah iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni treba podpisovati s kvalificiranim elektronskim podpisom, če bodo vložene preko informacijskega sistema omenjenih zavodov: vloge za povračilo stroškov, ki se izplačata iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, vloge za prijavo in odjavo iz evidence brezposelnih oseb in evidence iskalcev zaposlitve, vloge za nadomestilo stroškov iskanja zaposlitve, vloge za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja in do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter vloge za uveljavljanje spodbude za zaposlitev prejemnikov denarnega nadomestila.