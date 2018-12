Vlada sprejela spremenjeno uredbo o plačah v vojski

V sindikatu vojakov so zato napovedali protest, ki bo predvidoma v sredini januarja, je pojasnil predsednik sindikata Gvido Novak , ki je zelo oster tudi do po njegovi oceni neprimernega vrednotenja vojaškega poklica. V sindikatu ministrstva za obrambo pa bodo po besedah sekretarja Marjana Laha "ubrali pravna sredstva, da dosežejo dogovore iz stavkovnega sporazuma".

Uvrstitev formacijskih dolžnosti in nazivov zdravnikov v plačne razrede pa se uskladi tudi z uvrstitvami delovnih mest zdravnikov v skladu z aneksom k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki je bil sprejet na podlagi sporazuma iz decembra 2016.

Kot so zapisali v gradivu po dopisni seji vlade, spremembe uredbe sledijo splošnemu povišanju plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov za en plačni razred, zvišanje za dva plačna razreda pa je predvideno za podčastnike v V. tarifni skupini (v nazivih vodnik, višji vodnik, štabni vodnik) ter za podčastnike v VI. tarifni skupini (v nazivih praporščak in višji praporščak).

Tako se bodo po novi uredbi formacijskim dolžnostim častnikov, višjih častnikov in višjih vojaških uslužbencev veterinarjev v Slovenski vojski poenotili tarifni razredi in se uvrstili v razred VII/2. Formacijska dolžnost častnik veterinar v nazivu stotnik veterinar in višji vojaški uslužbenec veterinar v nazivu vojaški uslužbenec XI. razreda se po spremembi uvrsti v 37. plačni razred brez napredovanj in v 47. plačni razred z napredovanji.

Vlada je obenem ministrstvu za obrambo naložila, da najkasneje do 1. junija 2019 v sodelovanju z ministrstvom za javno upravo v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski z vidika notranjih razmerij ter hierarhije vodenja ter poveljevanja.