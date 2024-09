Vlada sprejela strategijo razvoja primarnega zdravstva

Med strateškimi cilji je vlada v strategiji navedla: pravično dostopnost do zdravstvenih storitev čim bližje posameznikovega bivališča, usmerjenost v preventivno zdravstveno varstvo in vseživljenjski pristop, vključenost in opolnomočenje posameznikov ter družbe, integrirano obravnavo pacienta, zagotavljanje kakovostne in varne obravnave pacienta, učinkovito upravljanje in vodenje, finančne spodbude in vlaganje v infrastrukturo, vlaganje v kadrovske vire in ustrezne delovne pogoje, razvoj raziskovalne dejavnosti ter digitalno preobrazbo za podporo procesov zdravstvene obravnave.