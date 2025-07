Vlada sprejela uredbo o minimalnem plačilu za samozaposlene v kulturi

Kot so zapisali pri sindikatu delavcev kulturno-ustvarjalnega sektorja Zasuk, kjer so si več let prizadevali za sprejem uredbe, bo uredba "po treh desetletjih sistematičnega neplačevanja in podplačevanja prekarnih delavcev v kulturno-ustvarjalnem sektorju končno uvedla minimalne standarde plačevanja, ki bodo brez izjem veljali za vse javne kulturne zavode in javne agencije v Sloveniji".

Po njihovih navedbah se "bitka proti neplačanemu delu za reference med prekarnimi delavci in javnimi kulturnimi zavodi bije že vsa tri desetletja samostojne države".

Uredba sledi letos sprejeti noveli zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je omogočil kolektivno ureditev izhodiščne urne postavke dela samozaposlenih v kulturi.

"V zakon vpisane minimalne plače so zgodovinski dosežek prizadevanj delavcev za dostojanstvene pogoje dela in tudi v Republiki Slovenji delavce ščitijo pred podplačanim delom in zlorabami. Prekarci do zdaj takšne varovalke niso imeli, zato je bil sprejem našega zakona in uredbe tako pomembna prelomnica v boju za delavske pravice," je ob tem zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko.