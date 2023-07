Vlada sprejela zakon, ki bolnikom zagotavlja nemoteno preskrbo z zdravili

V preteklih mesecih je namreč prišlo do situacije, ko nekaterih zdravil v lekarnah ni bilo mogoče dobiti. "Vlada se je odzvala in nemudoma ukrepala. Z zakonom bomo preprečili, da bi zaradi oteženega javnega naročanja s strani javnih lekarniških zavodov prišlo bodisi do zamud ali prekinjene dobave zdravil ter posledično do pomanjkanja zdravil na slovenskem trgu," je dodal.

Osterc je dejal, da bodo s sprejetim zakonom uredili obveznost javnih lekarniških zavodov, "da so ti dolžni upoštevati prepoved omejevanja konkurence, prepoved diskriminacije in načelo transparentnosti" . "Sprejeti zakon je torej podlaga, da bodo imeli naši bolniki v prihodnje na razpolago zdravila, kot so jih imeli doslej."

Sočasno s tem pa bo država čez poletje izvedla tudi druge sistemske nacionalne ukrepe, da do motenj preskrbe z zdravili ne bo prihajalo in da bodo imeli vsi državljani na voljo zdravila takrat, ko jih potrebujejo, je dodal.

Lekarniška zbornica sicer opozarja, da zakonodaja s področja lekarniške dejavnosti in zakonodaja, ki ureja področje javnega naročanja, nista združljivi. Tudi zato pa da imajo lekarne težave pri naročanju in dobavi zdravil. Slednje priznava tudi državni sekretar, ki je dejal, da so tudi to problematiko naslovili v državnem svetu. "Ta zakonodaja je podlaga za to, da pridemo do nekega sistemskega ukrepa, do sistemskega načina javnega naročanja. V tem času pa bodo lekarne, ki jih zastopa lekarniška zbornica, razbremenjene teh drakonskih kazni in oteženih postopkov javnega naročanja," je dodal.