Vlada sprejela pobudi za sklenitev protokolov o pristopu Švedske in Finske Natu

Vlada za podpis protokolov pooblašča predsednika vlade Roberta Goloba , v njegovi odsotnosti pa veleposlanika in stalnega predstavnika Slovenije pri Natu Erika Kopača , so sporočili iz urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Protokola o pristopu Švedske in Finske bosta predvidoma podpisana na vrhu voditeljev držav članic Nata, ki bo potekal v Madridu do četrtka, udeležuje pa se ga tudi premier Golob skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon in obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Po podpisu protokolov se bosta Švedska in Finska pričeli postopoma vključevati v aktivnosti zavezništva.