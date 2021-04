Vlada spremenila srednjeročni obrambni program

Kot so zapisali v sporočilo po seji vlade, je srednjeročni obrambni program 2018-2023 razvojni program in planski dokument, ki je podlaga za razvoj in vzpostavitev vojaških in civilnih obrambnih zmogljivosti. Dokument, ki ga je vlada sprejela 19. aprila 2018, je osnova za razporejanje obrambnih virov med načrtovane obrambne zmogljivosti skladno s stopnjo njihove prioritete. Temelji na sprejetih obrambnih izdatkih z dodatnimi sredstvi za leti 2018 in 2019 ter na postopnem nominalnem povečanju obrambnih izdatkov od leta 2020 do 2023.