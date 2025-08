Vlada spreminja način financiranja bolnišničnih obravnav

Nove modele in s tem spremembe financiranja akutnih bolnišničnih obravnav bodo uvedli 1. januarja 2026. Na letni ravni pa bodo zanje namenili 61 milijonov evrov. Spremembe so pripravljali več kot dve leti, temeljijo pa na stroškovni študiji, v katero je bilo vključenih 11 izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Po njenih besedah to pomeni, da izvajalci ne bodo več mogli izbirati prevrednotenih programov in zavračati podvednotene, pač pa bodo izvajali tiste programe, ki jih pacienti potrebujejo.

"To je pomembno predvsem za paciente. Končno bomo prišli do točke, ko ne bo več obravnav, ki bodo prevrednotene in tistih, ki bodo podvrednotene ," je poudarila ministrica. Vsaka obravnava bo torej imela takšno ceno, kot znaša višina stroškov te obravnave, je dodala.

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je po seji vlade pojasnila, da bodo uvedli nove uteži za plačilo akutnih bolnišničnih obravnav. Te prvič temeljijo na dejanskih stroških obravnav bolnikov v slovenskih bolnišnicah. Doslej so bile cene namreč izračunane na podlagi avstralskih podatkov izpred 20 let, z novimi utežmi pa bo sistem financiranja pravičnejši in preglednejši, je prepričana.

Skupni obseg dodatnih sredstev v uredbi za leto 2025 je 26,1 milijona evrov. Od tega gre 12,1 milijona evrov na račun boljšega vrednotenja, 14 milijonov evrov pa za širitev programov. Za leto 2026 pa so skupaj namenili 106,8 milijona evrov, in sicer 61 milijona zaradi spremembe SPP in 45,8 milijona evrov skupaj zaradi boljšega vrednotenja in širitve programov.

S spremembo se bodo cene nekaterih obravnav zvišale, nekaterih pa znižale. Med drugim so se cene nekoliko znižale pri nekaterih postopkih na področju ortopedije in srčnih zaklopk, nekoliko zvišale pa na področju ginekologije.

Zamenjava kolka po poškodbi brez resnih zapletov denimo trenutno stane 8071 evrov, od 1. januarja pa bo stala 7235 evrov oziroma 10,4 odstotka manj. Zamenjava kolka po poškodbi z resnimi zapleti pa zdaj stane 10.907 evrov, po spremembi modelov financiranja pa bo stala 13.579 evrov oziroma 24,5 odstotka več, so sporočili z ministrstva za zdravje.

Sprememba uredbe za tiste izvajalce, ki bodo po teh spremembah zaradi cen prejele manj sredstev, predvideva prehodno obdobje, in sicer bodo lahko v višini izgubljenih sredstev dobili dodaten program. Z njim bodo lahko opravili več storitev in pokrili del izgube. Prehodno obdobje bo trajalo dve leti, tretje leto pa bodo začele veljati spremenjene uteži, je napovedala Prevolnik Rupel.

Z uredbo uvajajo tudi nova oddelka za neakutno bolnišnično obravnavo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in Splošni bolnišnici (SB) Novo mesto. V SB Brežice in SB Trbovlje pa bodo zaradi nakupa naprav za slikanje z magnetno resonanco po novem opravljali tudi ta program, in sicer bodo v vsaki od bolnišnic opravili 3500 preiskav.

Na primarni ravni dodajajo 12,1 zdravstvenega tima. Med drugim pet timov družinske medicine (v Ljubljani štiri in enega na Brezovici), 2,3 tima dispanzerja za ženske, 1,1 tima dispanzerja za mentalno zdravje in 0,5 tima v turistični ambulanti Zdravstvenega dima Piran.

Širitve predvidevajo tudi na sekundarni ravni. Med drugim dodajajo time medicinske rehabilitacije, diabetologije, klinične psihologije, mobilnih paliativnih timov in ginekologije. Skupno se programi širijo za 10,3 tima. V SB Slovenj Gradec dodajajo operacije s pomočjo robota, v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana bodo ob materah z duševnimi težavami v poporodnem obdobju sprejeli tudi novorojenčke, v Bolnišnici Šentvid pri Stični pa bodo nove zmogljivosti za obravnavo hospitaliziranih otrok.

Prevolnik Rupel je po seji vlade pojasnila, da so dodatni timi družinske medicine v Ljubljani izjemo pomembni, saj je tam največ neopredeljenih pacientov. "Mestna občina Ljubljana je dobila ponudbe nekaterih družinskih zdravnikov, ki sedaj delajo kot zasebniki v zasebnem sektorju izven javne zdravstvene mreže in se želijo vključiti v javno zdravstveno mrežo, za kar bo občina razpisala koncesije," je povedala.

Na sekundarni ravni so spremenili tudi definicijo prvega pregleda, kar bo omogočilo bolj natančno evidentiranje in plačevanje storitev pri specialistih, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Spreminjajo se tudi cene nekaterih storitev v kardiologiji in uvajajo celovite spremembe modelov plačevanja pri nefrologiji, endokrinologiji in diabetologiji.