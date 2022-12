Vlada spreminja ureditev odvoza pokvarjenih vozil z avtocest in hitrih cest

V Zakonu o cestah, ki ga je državni zbor potrdil v začetku oktobra, se je s sprejetimi dopolnili poseglo v dobro delujoče in uveljavljene asistenčne storitve več kot 800.000 zavarovancev, ki teh storitev v primeru okvare ali poškodbe vozila na avtocestah ali hitrih cestah ne bi mogli več koristiti, saj bi lahko odvoz njihovega vozila opravil le s strani upravljavca ceste na javnem razpisu izbrani izvajalec odvoza vozil. Poleg tega so materialno-tehnični pogoji, ki jih za izvajalce odvoza vozil predpisuje 7. člen Zakona o cestah, izenačeni tako za osebna kot tudi tovorna vozila, kar pa je nesorazmerno glede na zasledovani cilj.

Kot so sporočili po seji vlade, se s predlogom novele Zakona o cestah odpravlja anomalija, do katere je prišlo s sprejetjem amandmaja, ki je posebno ureditev odvoza poškodovanih ali pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah razširil s tovornih vozil tudi na osebna vozila.

Zakon je namreč dovoljeval, da Dars tudi za vozila, ki so lažja od 3,5 tone, ne le za tovorna vozila, kot je veljalo do zdaj, določi pravila, tehnične zahteve, postopke in najvišjo ceno za odvoz pokvarjenih in poškodovanih vozil z avtocest in hitrih cest. To je povzročilo negativen odziv strokovne javnosti, predvsem med obrtniki in dosedanjimi izvajalci avtovlek. Nasprotovali so tako v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije kot tudi v Slovenskem zavarovalniškem združenju.

Dars je sicer ob tem trdil, da ne ustvarja monopola na tem področju. Kot so pojasnili, Darsu zgolj daje možnost, da določi pravila in postopke, ki se jih bodo morali držati vsi izvajalci. Ureditev je namenjena predvsem vzdrževanju reda, so dodali.

Da bi odpravili naštete anomalije, do katerih je prišlo zaradi sprejetja omenjenih amandmajev, so spremembe in dopolnitve predlagali v 7. in 143. členu. Tako bo posebna ureditev odstranjevanja poškodovanih ali pokvarjenih vozil na avtocestah in hitrih cestah znova veljala samo za tovorna vozila (vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, ne glede na največjo dovoljeno maso priklopnega vozila), kar je bilo tudi dogovorjeno in usklajeno z vso zainteresirano strokovno javnostjo v fazi priprave predloga Zakona o cestah, ki jo je vodilo ministrstvo za infrastrukturo.